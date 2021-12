L’augmentation de prix est plus fréquente chez RED by SFR que partout ailleurs

Il y a 4 heures

Forfaits

Julien Russo

Quand vous prenez une offre sans engagement chez un opérateur mobile, vous n'êtes pas à l'abri des petites augmentations tarifaires au bout de 6 mois, 1 an ou plus. Cette approche se présente le plus souvent par une proposition de Go supplémentaire, de nouvelles destinations à l'étranger... Des ajouts qui ne vont pas toujours vous intéresser !

RED by SFR est le champion des augmentations de prix

Aujourd'hui, ce sont les offres sans engagement à prix très accessible et aux Go nombreux qui attirent le plus les consommateurs, on en retrouve essentiellement chez Sosh, B&You, Free Mobile et RED by SFR. Ces forfaits "low-cost" sont des générateurs de nouvelles souscriptions de masse qui permettent de gonfler facilement et rapidement la part de marché face aux concurrents.

Si ces forfaits font plaisir aux porte-monnaie des clients, ce n'est pas ce qui rapporte le plus à l'opérateur qui préférerait augmenter sa marge de bénéfice sur le prix que vous payez mensuellement.



Sans grande surprise, de nombreux opérateurs (mais aussi MVNO) ont pris l'habitude de vous attirer avec des prix avantageux la première année (ou à vie) puis d'augmenter le tarif progressivement avec des 2, 3 ou 4€ supplémentaires par mois.

Cette tendance que beaucoup de clients ne supportent plus serait plus fréquente chez RED by SFR que partout ailleurs. C'est en tout cas ce qu'affichent les conclusions d'une enquête de 60 millions de consommateurs relayée par le média Univers Freebox.

L'enquête s'est concentrée sur 2000 Français qui sont des fidèles des forfaits à moins de 20€.

Il en ressort que les hausses de prix non sollicitées ont touché 31% des personnes qui ont participé au sondage. L'approche vécue est toujours la même, aucune démarche n'est faite auprès de l'opérateur et du jour au lendemain le client reçoit un mail ou un SMS l'informant d'un super ajout dans son forfait... en échange d'une augmentation tarifaire !



Si certains choisissent de ne rien dire, car ils estiment que cette valeur ajoutée peut leur être bénéfique, d'autres préfèrent refuser cet ajout (quand c'est possible).

Parmi les sondés, 63% expliquent avoir été confrontée à cette pratique commerciale quand ils étaient abonnés chez RED by SFR, arrive en suite les clients ayant souscrit à une offre classique de SFR (45%) et enfin les clients de Bouygues Télécom (40%).



L'enquête révèle qu'Orange et Free Mobile ne sont pas dans ce type d'approche quand ils veulent augmenter les tarifs. Du côté d'Orange, on préfère changer les tarifs exclusivement pour les nouveaux clients, mais il est hors de question de le faire pour ceux qui sont déjà abonnés. Du côté de Free Mobile, l'augmentation tarifaire n'existe tout simplement pas... L'opérateur de Xavier Niel maintient les mêmes tarifs depuis le lancement, un forfait mobile intermédiaire a tout de même été ajouté.

Est-ce légal ?

Absolument et c'est d'ailleurs pour cela que les opérateurs n'hésitent pas à en abuser.

Dans le cadre d'une augmentation tarifaire, le consommateur doit être averti le plus rapidement possible : soit par SMS, mail ou par un courrier postal.

Deux solutions s'offrent à lui :

Il peut refuser cette augmentation tarifaire et perdre l'avantage qui devait être ajouté dans son forfait

cette augmentation tarifaire et l'avantage qui devait être ajouté dans son forfait Il ne peut pas refuser le changement de prix et dans ce cas-là, il peut résilier son contrat sans frais

Autre mesure importante que doit prendre l'opérateur, c'est de laisser un délai raisonnable entre l'information communiquée et l'application de ce changement tarifaire. Il est strictement interdit d'envoyer une campagne de mail informant de l'augmentation du prix et de mettre en place cette modification dès le lendemain.

L'opérateur doit s'assurer que son client ait le temps de prendre sa décision ou ses dispositions pour faire une portabilité sortante.