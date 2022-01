Alpine lance deux autoradios CarPlay sans fil et Lossless

Il y a 2 heures

Carplay et CarKey

Alban Martin

Alpine a annoncé aujourd'hui deux nouveaux récepteurs de voiture dans le cadre de l'événement CES 2022 de Las Vegas. Les deux autoradios prennent en charge le système sans fil CarPlay d'Apple ainsi que l'audio sans perte (Lossless), ce qui permet d'améliorer la lecture de musique en haute résolution à partir de fichiers encodés à l'aide des codecs FLAC et APE.

Voici les autoradios Alpine iLX-F511 et iLX-F509

Les nouveaux récepteurs à écran tactile flottant Halo de 9 et 11 pouces (1280 x 720 pixels) ne nécessite qu'un emplacement 1-DIN dans les tableaux de bord. La boîte contient même un support réglable qui devrait permettre aux récepteurs de s'adapter à autant de types de voitures et de tableaux de bord différents que possible.

Annoncé via un communiqué de presse, Alpine pousse vraiment l'aspect audio haute définition des deux récepteurs tout en notant que les nouvelles offres améliorent le design flottant déjà impressionnant de 2018.

En 2018, l'écran Halo d'Alpine a créé une nouvelle référence pour la technologie des systèmes de tableau de bord haut de gamme avec un écran révolutionnaire, flottant, ajustable et un châssis 1-DIN polyvalent qui peut s'adapter à pratiquement tous les véhicules. Les écrans ont ajouté des fonctions pour rendre la conduite facile et excitante. Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter la nouvelle génération de technologie de tableau de bord, comprenant des spécifications audio et visuelles haute résolution, qui portent l'écran Alpine Halo vers de nouveaux sommets.

Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif complet des caractéristiques, y compris la prise en charge de SiriusXM, deux ports USB et plus encore.

Écran haute résolution WXGA de 11 pouces (iLX-F511) et 9 pouces (iLX-F509)

Boîtier d'écran conique et garniture argentée pour un ajustement et une finition propres et modernes

Écran flottant avec support de montage réglable en hauteur, en profondeur et en angle

Châssis standard 1-DIN conçu pour s'adapter aux kits de tableau de bord ISO DIN de rechange pour diverses applications de véhicule

Lecture audio haute résolution

Fonctionne avec Apple CarPlay® (sans fil et avec fil)

L'Assistant Google est disponible sur Android Auto™ (sans fil et avec fil)

Bluetooth® intégré pour les appels mains libres et le streaming audio.

SiriusXM-Ready®/ SiriusXM NGS-Ready® (kit tuner véhicule SXV300 Connect vendu séparément ; abonnement SiriusXM requis)

HD Radio® intégrée

Entrée et sortie HDMI

Entrée auxiliaire

Double entrée USB

Connectivité iDatalink® Maestro

Compatible avec la caméra de bord DVR-C320R Alpine (caméra vendue séparément)

Media Xpander

Navigation Compatible avec le module de navigation KTX-NS01 (vendu séparément)

Lecture de musique MP3/WMA/AAC/FLAC/APE via USB

Lecture de vidéos H.264/MPEG-4 AVC/MP4/MOV/FLV/MKV via USB

Visionneuse de photos JPG/PNG/BMP via USB

Entrées pour caméra avant/arrière avec affichage du guide de distance

Prêt pour le sélecteur universel de caméra avant et arrière KCX-C2600B

Compatible avec la télécommande au volant

Microphone externe inclus

Amplificateur intégré (16 watts RMS/50 crête x 4 canaux)

3 pré-sorties (True 4V)

EQ graphique 5 bandes ou paramétrique 13 bandes (par canal)

Correction temporelle 6 canaux

DAC 24 bits

Filtre passe-haut/filtre passe-bas : Avant/Arrière/Subwoofer

Conforme à la norme CTA-2006

La fiche technique est ultra complète, mais les nouveaux autoradios de 11 et 9 pouces ont un coût, respectivement 1199$ et 999$. Ils seront livrés en février 2022 aux premiers clients. Qui est tenté par ces modèles haut de gamme ? Sachez que le modèle 2-DIN est toujours en vente à 599€.