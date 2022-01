Les nouvelles applications : Brain3k, Moderation, DayPic

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Brain3k, Moderation, DayPic.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Modération est un journal alimentaire radicalement simple qui vise à rendre le plaisir de suivre ce que l'on mange. L'application supprime la complexité de la lecture des codes-barres ou du comptage des calories, et présente à la place une interface simple pour enregistrer rapidement si ce que vous avez mangé était sain ou non. Les personnes qui suivent ce qu'elles mangent sont plus susceptibles de prendre de meilleures décisions en fonction de leurs objectifs à long terme. Contrairement à d'autres applications, Moderation ne vous ralentit pas en essayant d'être un compteur de calories. Moderation n'est pas seulement un outil de suivi des repas, il vous présente également des informations exploitables. Cela vous permet d'être plus attentif à vos choix, mais sans la vie restrictive du comptage des calories.

Brain3k (App, iPhone / iPad, v1.1.0, 17 Mo, iOS 15.0, Hydra Softworks)

Chaque navigateur Web dispose d'un système sophistiqué pour gérer les signets. Vous pouvez les placer dans des dossiers et des sous-dossiers, et après cela, vous ne les utiliserez probablement plus jamais. C'est parce que la structure des répertoires est la façon dont les ordinateurs fonctionnent, mais ce n'est pas la façon dont votre cerveau fonctionne. Notre esprit a un moyen plus efficace de collecter des informations. Lorsque vous avez besoin de récupérer une information, pensez-y, et c'est tout - la mémoire est de nouveau à portée de main. Cette application simule la fonction biologique, vous permettant de retrouver instantanément des informations en utilisant des mots liés à des éléments de recherche. Cela vous fait gagner du temps et rend la recherche plus intuitive.

Brain3k fait cela avec des signets (d'autres types de données à venir) appelés mémoires.

Télécharger l'app gratuite Brain3k