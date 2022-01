Aerial 3.0 propose de superbes économiseurs d'écran pour Mac

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Applications Mac

Alexandre Godard

Vous adorez lorsque votre Apple TV fait défiler sur votre écran de magnifiques images et vidéos de paysage du monde entier pendant que vous ne l'utilisez pas ? Si oui, alors Aerial devrait vous plaire car il reprend le même concept mais cette fois-ci sur Mac.

Aerial 3 rend votre Mac plus harmonieux lorsqu'il est en veille

Si vous souhaitez que votre Mac prenne vie lorsque vous ne l'utilisez plus mais que l'écran reste allumé, Aerial est le service fait pour vous. C'est une application macOS open source qui permet de mettre en place des économiseurs d'écran originaux sur son Mac.



Depuis sa récente mise à jour 3.0, l'application propose les économiseurs d'écran tvOS 15. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il est possible de mettre en place cette fonction lorsque vous ne vous servez pas de votre Apple TV. Ainsi, après plusieurs minutes d'inactivité, votre écran de télé va se mettre à diffuser en boucle de superbes images de paysage ou même des vidéos sous forme de diaporama.

Aerial reprend donc le même principe mais cette fois-ci sur Mac. Les nouveautés ne s'arrêtent pas qu'aux images car il est désormais possible d'ajouter la météo ou encore d'afficher la musique que vous écoutez sur Apple Music ou Spotify. D'autres fonctionnalités sont disponibles mais nous laisserons les plus curieux les découvrir par eux même.



La version 3.0 apporte également une gestion simplifiée de la liste de lecture pour que chacun puisse choisir personnellement l'ordre de défilement des images et vidéos. Attention tout de même aux fichiers vidéos très volumineux (4K et HDR) même s'ils peuvent maintenant être enregistrés sur un stockage externe sans que cela pose de problèmes. Enfin, dernière bonne nouvelle, Aerial est gratuit.