Les nouvelles applications : Modern Time, PanoStory, (Not Boring) Habits

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Brain3k, Moderation, DayPic.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

(Not Boring) Habits (App, iPhone / iPad, v1.7, 108 Mo, iOS 14.0, Andy Works LLC)

(Not Boring) Habits associe les meilleures sciences comportementales au pouvoir ludique et motivant des jeux pour non seulement suivre les habitudes, mais aussi les créer. Chaque jour où vous passez à l'action, cette application vous fait avancer d'un pas dans un merveilleux voyage vers la maîtrise d'une habitude positive ou l'élimination d'une mauvaise habitude.



Construite sur la base de la science comportementale de pointe et de l'approche des habitudes atomiques qui consiste à ne pas se concentrer sur l'objectif mais à tomber amoureux du voyage qui vous mêne à votre but. Si vous avez déjà eu du mal à vous défaire d'une vieille habitude ou à en adopter une nouvelle, voici le moyen de la faire durer.



Télécharger l'app gratuite (Not Boring) Habits