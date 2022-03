Tim Cook s'adresse aux employés sur la crise en Ukraine

Les communications internes entre Tim Cook et les salariés d'Apple sont en général réalisés dans des situations exceptionnelles, ça a par exemple été le cas au début de la crise sanitaire. Aujourd'hui, le monde observe avec beaucoup d'émotion les bombardements et les combats qui sévissent en ce moment en Ukraine. Dans cette période difficile qui marquera l'histoire, le CEO d'Apple a tenu à faire passer un message et lancer un appel aux dons.

Tout ce qui se passe chez Apple ne reste jamais bien longtemps en interne, les communications, les nouvelles procédures et les lettres des dirigeants aux salariés fuitent assez vite dans les médias aux États-Unis.

Comme le révèle MacRumors, Tim Cook a envoyé par mail une lettre à tous les employés qui travaillent chez Apple, qu'ils soient dans les bureaux ou dans les boutiques, tout le monde a reçu cette communication touchante de Cook qui semble très affecté par ce qui se passe en Ukraine.



Dans ce mail, Tim Cook propose à ceux qui le veulent de faire une donation aux personnes en difficultés en Ukraine. À cause de la guerre qui dure depuis bientôt une semaine, les Ukrainiens restés sur place peuvent rencontrer des problèmes pour trouver de la nourriture, des vêtements ou encore des produits de première nécessité.

Tim Cook et Volodymyr Zelensky (Président de l'Ukraine) à l'Apple Park - 6 septembre 2021

Je voulais prendre un moment pour parler de la crise actuelle en Ukraine.



Je sais que je parle au nom de tout le monde chez Apple en exprimant notre préoccupation pour toutes les personnes touchées par la violence. Avec chaque nouvelle image de familles fuyant leurs maisons et de citoyens courageux luttant pour leur vie, nous voyons combien il est important que les gens du monde entier s'unissent pour faire avancer la cause de la paix.



Apple fait des dons aux efforts de secours humanitaire et fournit de l'aide pour la crise des réfugiés en cours. Nous travaillons également avec des partenaires pour évaluer ce que nous pouvons faire de plus. Je sais que beaucoup d'entre vous sont impatients de trouver des moyens de nous soutenir également, et nous voulons contribuer à amplifier l'impact de vos dons. À partir d'aujourd'hui, Apple s'engage à doubler vos dons à un taux de 2:1 pour les organisations éligibles, et cette mesure sera rétroactive pour les dons versés à ces organisations depuis le 25 février. Veuillez consulter le portail des dons des employés pour en savoir plus.



Nous nous efforçons de soutenir nos équipes en Ukraine et dans toute la région. En Ukraine, nous sommes en contact avec tous les employés et nous les aidons, ainsi que leurs familles, de toutes les manières possibles. Pour les membres de notre équipe ukrainienne situés en dehors du pays qui auraient besoin de soutien, veuillez contacter Crisismanagement@apple.com. Et pour tout employé ayant besoin de soutien, veuillez consulter le site People pour connaître les ressources disponibles.



En tant qu'entreprise, nous prenons également des mesures supplémentaires. Nous avons interrompu toutes les ventes de produits en Russie. La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d'autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne peuvent plus être téléchargées depuis l'App Store en dehors de la Russie. Et nous avons désactivé à la fois le trafic et les incidents en direct dans Apple Maps en Ukraine par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens.



Nous continuerons à évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons.



Ce moment appelle à l'unité, au courage et nous rappelle que nous ne devons jamais perdre de vue l'humanité que nous partageons tous. En ces temps difficiles, je trouve réconfortant de savoir que nous sommes unis dans notre engagement les uns envers les autres, envers nos utilisateurs et pour être une force du bien dans le monde.