Tim Cook annonce une aide humanitaire en Ukraine

Tim Cook a annoncé qu'Apple soutiendrait les efforts humanitaires en Ukraine, suite à l’invasion militaire russe qui s’est finalement concrétisée dans la nuit de mercredi à jeudi 24 février. Le patron pense aussi à ses employés dans le pays.

Le PDG d'Apple a pris la parole sur Twitter cette nuit pour saluer les employés d'Apple dans le pays et se joindre à l'appel de la communauté mondiale pour la paix.

Cool a également déclaré que l'entreprise "fait tout ce qu'elle peut pour ses équipes sur place et soutiendra les efforts humanitaires locaux."

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace.