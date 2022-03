Les nouvelles applications : Motivation, Quick Capture, Habitual

Quick Capture (App, iPhone, v1.0, 1 Mo, iOS 15.0, Philip Davis) Quick Capture est une application de prise de notes sans friction.



Elle a pour but de vous aider à sortir vos idées de votre tête et à les transposer en texte clair.



Il existe trois modes de saisie pour vous aider à le faire. Texte en direct, Dictée et Clavier.



Vous pouvez également partager vos notes avec d'autres personnes, ou les envoyer à d'autres apps...





Habitual (App, iPhone, v1.2.3, 29 Mo, iOS 12.0) Le suivi de votre argent peut vous aider à éliminer les dépenses inutiles et à remettre votre budget sur les rails. Et si vous n'avez pas encore trouvé la bonne application, jetez un œil à Habitual. Elle s'intègre avec toutes les grandes banques, Amazon et Venmo, et offre une tonne d'options de visualisation et de personnalisation.





bg AI (App, iPhone / iPad, v5.1, 3 Mo, iOS 15.0, Alexey Primechaev) Il ne s'agit pas d'une autre application de fonds d'écran et d'arrière-plans. Tous les fonds d'écran sont uniques et générés sur votre appareil.



- Créez rapidement de nouveaux fonds d'écran : tapez simplement sur l'écran pour créer un nouveau fond d'écran abstrait.

- Plus de 5 modes uniques pour créer le meilleur fond d'écran.

- Prise en charge du mode sombre : faites briller votre fond d'écran.