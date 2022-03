DuckDuckGo va prendre des mesures pour limiter la visibilité de sites russes

DuckDuckGo est l'un des moteurs de recherche parmi les plus utilisés dans le monde, l'entreprise a réussi à se faire sa place grâce à son investissement et sa détermination pour la protection des données personnelles. Aujourd'hui, DuckDuckGo a décidé d'agir face à la désinformation russe, dans un tweet, le fondateur et PDG Gabriel Weinberg nous en dit plus.

DuckDuckGo agit pour limiter les fakes news

Depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les médias et sites russes sont accusés de tout faire pour véhiculer de fausses informations aux internautes du monde entier, on parle de propagande massive. Si certains médias comme Russia Today ou Sputnik sont désormais bannis en Europe, d'autres sites moins populaires continuent à être joignables.

Le PDG de DuckDuckGo Gabriel Weinberg a déclaré vouloir prendre des mesures visant à restreindre considérablement la visibilité de ces sites et médias, l'objectif ici n'est pas de censurer, mais de rendre le contenu difficilement accessible.



La technique de DuckDuckGo sera simple, des mises à jour vont bientôt arriver et elles auront pour but de classer les sites de désinformation russes vers le bas des résultats de recherche. S'ils étaient avant à la première et deuxième place, ils seront désormais à la 70-75e places, ce qui réduit fortement les chances qu'un utilisateur les voit !

Vous allez me dire... "Oui, mais DuckDuckGo, ils sont proches de Yandex un moteur de recherche russe", selon le PDG, cette relation historique avec cette entreprise est en pause le temps que la situation se calme. Manifestement, DuckDuckGo ne veut pas que ce partenariat avec Yandex affecte son image dans un monde où la Russie représente aujourd'hui un pays dangereux avec qui il ne faut plus collaborer.



D'autres grands acteurs comme Facebook ou Instagram ont récemment réduit la visibilité des médias appartenant à la Russie. C'est aussi le cas chez Google où les articles des agences de presse publiques russes n'ont presque plus de visibilité dans Google Actualités et les recherches en général.

Pourquoi cette annonce de DuckDuckGo est étonnante

Cette révélation de DuckDuckGo est assez surprenante, car ce n'est pas du tout dans les habitudes du moteur de recherche axé sur la vie privée de réaliser ce genre de mesures. Dans le passé, l'entreprise a été critiquée énormément de fois sur son manque de réactivité en ce qui concernait le filtrage des contenus trompeurs, ça a été le cas sur les vaccins Covid-19 ou encore les élections présidentielles aux États-Unis.

Quand Google limitait la visibilité des sites pro Trump qui ne cessaient de mettre en avant la fraude électorale, DuckDuckGo ne prenait aucune décision de réduction de visibilité.



En ce qui concerne les utilisateurs, beaucoup ont félicité DuckDuckGo de ne pas faire comme Google en censurant tout ce qui n'est pas conventionnel, toutefois, cette annonce de restreindre la visibilité des sites russes réputés pour créer de la désinformation n'a pas été la bienvenue. Tom Fitton le président de Judicial Watch aux États-Unis a par exemple tweeté : "@DuckDuckGo

contrairement à ses promesses implicites du contraire, est maintenant dans le business de la censure. Existe-t-il des moteurs de recherche qui respectent les utilisateurs ?".



DuckDuckGo qui a su attirer les personnes qui accordent une importance au respect des données personnelles et à la non-censure des contenus dans les résultats de recherche pourrait finalement perdre beaucoup d'utilisateurs...



