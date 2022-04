Trois fournisseurs chinois d'Apple en pause, la production de futurs appareils affectés ?

Certains fournisseurs d'Apple ferment actuellement leurs activités de fabrication dans un contexte de crise énergétique chinoise qui a vu les prix augmenter et le gouvernement engager une...

Selon Nikkei Asia, les blocages en Chine ont entraîné l'arrêt de la production d'Apple chez trois fournisseurs, dont Pegatron, en charge de l'assemblage de l'iPhone. La firme a dû stopper deux de ses deux sites de production, responsables d'environ 20 à 30 % de la fabrication de tous les iPhones. Quanta, fabricant de MacBook, et Compal, assembleur d'iPad, sont les deux autres fournisseurs concernés... Il y a des chances que la production des iPhone 14 soit retardée, avec des stocks faibles au lancement. Source

Depuis le mois de mars, la Chine a affronté sa plus grande vague de Covid, Shanghai étant désormais le principal foyer d'infection. Les 25 millions d'habitants de la ville sont en confinement, et des agents de santé nationaux ainsi que des militaires chinois ont été dépêchés pour renforcer la réponse de la ville.

Cet arrêt forcé pourrait avoir un impact sur des prochains appareils à la Pomme, notamment l'iPhone 14, dont l'impact pourrait être important sur sa disponibilité. Mais, le smartphone de la firme de Cupertino n'est pas la seule victime, puisque les iPad et les Mac pourraient également être concernés.

Encore un coup dur à venir pour Apple ? C'est ce que laissent présager nos confrères du site web Nikkei Asia qui, dans leur dernier rapport, font état de l'arrêt de la production d'Apple chez trois fournisseurs chinois clés. La cause ? La nouvelle vague du COVID-19 dans le pays, obligeant la mise en place de nouvelles mesures de confinement.

