Apple Car : les fournisseurs d'Apple se positionnent pour les futurs projets

Carplay et CarKey

Si l'Apple Car fait de plus en plus parler d'elle, il est toujours aussi difficile de savoir à quoi ressemblera le projet, que ce soit physiquement et techniquement. En revanche, des nouvelles arrivent souvent autour des préparatifs et des partenariats.

C'est une nouvelle fois le cas aujourd'hui, puisque selon un rapport de DigiTimes, les fournisseurs d'Apple se positionnent pour fabriquer et assembler les futurs modèles du véhicule électrique.

Les fournisseurs d'Apple se rapprochent de l'automobile

Selon le rapport de nos confrères de DigiTimes, Foxconn, fournisseur et partenaire emblématique d'Apple, pourrait produire la future voiture d'Apple. Pour rappel, le constructeur a dévoilé l'année dernière un châssis et une plateforme logicielle pour aider les constructeurs automobiles.



Autre appui possible dans le futur, Luxshare collabore avec le constructeur automobile chinois Chery pour construire des véhicules électriques. Si, pour les premiers modèles, la Pomme devrait collaborer avec le sud-coréen Hyundai ou le canadien Magna International, Foxconn et Luxshare offre des opportunités pour les prochains projets de véhicules d'Apple.



Foxconn pourrait plutôt renforcer progressivement sa présence dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules d'Apple en tirant parti de sa relation existante avec la société, notamment pour les composants électroniques.



Du côté de Reuters, la production de l'Apple Car pourrait débuter en 2024, tandis que Ming-Chi Kuo estime qu'il faudra attendre 2025 à 2027.