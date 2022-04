Tim Cook va prononcer un discours à l'Université Gallaudet à Washington

Les remises des diplômes sont toujours un moment fort et inoubliable pour les étudiants américains, mais cet événement dans une vie est encore plus intense et marquant quand une personnalité comme Tim Cook prend de son temps pour prononcer un discours. Le CEO d'Apple viendra s'exprimer le 13 mai.

Un discours qui donnera de l'espoir et de la détermination

Ce n'est pas la première fois que Tim Cook s'exprime sur la scène d'une remise des diplômes dans une université américaine, le CEO avait déjà fait un long discours en février 2019 à l'université Standford. Dans ses allocutions aux étudiants, Cook rappelle en général les challenges et responsabilités auxquels sont confrontées les entreprises et la société. Il arrive aussi au CEO de parler un peu de Steve Jobs, de l'homme qu'il était et ce qu'il a pu lui apprendre de son vivant.



Le 13 mai prochain, les étudiants de l'université Gallaudet à Washington vont avoir l'occasion de voir Tim Cook et d’écouter un discours qui devrait durer 20 à 30 minutes.

Cette université est bien connue chez Apple, elle a profité à une multitude de reprises des avantages tarifaires Éducation sur les produits Apple. En effet, l'université Gallaudet a équipé chacun de ses élèves d'un iPad Pro ou d'un MacBook Pro pour les aider à travailler.

La direction a été éblouie et émerveillée par les fonctions d'accessibilité qu'a développé Apple sur ses différents systèmes d'exploitation, les étudiants de l'université sont tous malentendants, sourds ou sourds-aveugles et utilisent énormément des fonctionnalités comme VoiceOver, Zoom, Contenu énoncé, Description audio...



À l'approche de cet important rendez-vous, la présidente de l'université, Roberta J. Cordano a déclaré :

Je suis plus que fière et honorée de partager que Tim Cook sera notre conférencier de début 2022. Tim est un visionnaire remarquable, vraiment l'un des grands PDG de notre temps qui, sans aucun doute, laissera une empreinte durable pour les générations à venir. En tant que leader de l'une des marques les plus admirées au monde, Tim a fait preuve d'un engagement indéfectible en faveur de la diversité, de l'inclusion, de la représentation et de l'accessibilité - des valeurs qui comptent profondément pour notre communauté Gallaudet et tant d'autres groupes sous-représentés.

La présidente mentionne également la production originale oscarisée CODA sur Apple TV+, elle explique qu'il s'agit d'un des films les plus authentiques pour raconter le quotidien des personnes sourdes et de leurs familles.

Cordano termine sa déclaration en affirmant :

Au cours des dernières années, Gallaudet a bénéficié d'un partenariat de collaboration avec Tim et Apple, un partenariat fermement ancré dans notre engagement commun à créer un monde plus inclusif. Nous sommes ravis que Tim partage ses idées et ses points de vue avec nos diplômés le mois prochain.