Tim Cook prononce le discours de remise des diplômes à l'université Gallaudet

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a prononcé hier le discours de remise des diplômes à l'université Gallaudet de Washington, D.C., qui est la seule université au monde où les étudiants sourds et malentendants vivent et apprennent de manière bilingue en langue des signes américaine et en anglais. Il a été évidemment question d’accessibilité, un point fort des systèmes d’exploitation d’Apple depuis longtemps.

Tim Cook donne un conseil aux diplômés

En substance, M. Cook a dit aux étudiants de premier cycle que son seul conseil était de suivre ses valeurs tout au long de sa vie.

Qu'est-ce qu'il faut pour construire une vie qui donne du sens et de l'épanouissement ? Personne ne peut répondre à cette question pour vous, et cela m'inclut. Il n'y a aucune fonctionnalité de l'iPhone qui peut venir à la rescousse. L'IA, c'est bien, mais ce n'est pas si bien que ça. Pourtant, j'ai un conseil important à vous donner, si important que c'est le seul conseil que je vais vous donner aujourd'hui. Et c'est le suivant : quoi que vous fassiez, menez avec vos valeurs.

Le patron de la société basée à Cupertino a déclaré que l'objectif d'Apple a toujours été de créer des technologies qui enrichissent la vie des gens, ajoutant que l'entreprise n'est en mesure d'atteindre cet objectif qu'en se concentrant sans relâche sur ses valeurs, comme rendre la technologie accessible à tous, veiller à ce que la vie privée soit un droit de l'homme fondamental, et la responsabilité environnementale.



En outre, Tim Cook a mentionné comment le partenariat d'Apple avec Gallaudet a permis de créer un guide pour aider les gens à trouver des entreprises appartenant à des sourds dans Apple Plans. Il a également évoqué le fort engagement d'Apple dans la lutte contre le changement climatique et l'amélioration de la vie privée des consommateurs.



La cérémonie de remise des diplômes a été diffusée sur YouTube :

Le discours de Cook est intervenu après que le film "CODA" d'Apple TV+ a remporté l'Oscar du meilleur film. Le film, remake de La Famille Bélier, tourne autour d'une jeune femme nommée Ruby, seule entendante d'une famille de sourds. Utilisant la langue des signes, Ruby sert d'interprète à ses parents tout en travaillant pour l'entreprise familiale de pêche en difficulté.