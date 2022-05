Une mère et sa fille affirment avoir été suivies par un AirTag à Disney World

Medhi Naitmazi

Encore une histoire d'harcèlement avec un AirTag. Le voyage d'une famille à Disney World a tourné au vinaigre après avoir découvert qu'elle avait peut-être été suivie dans tout le parc à thème à l'aide du fameux traqueur d'Apple.



Les membres de la famille Gaston, originaires du Tennessee, avaient passé une journée entière à s'amuser dans le parc d'attraction d'Orlando en Floride, mais une notification sur un iPhone concernant un AirTag qu'ils ne possédaient pas et qui suivait leurs mouvements a assombri la fin de la journée au pays de Mickey.

Un AirTag suit la fille pendant près de 4 heures

Jennifer et sa fille Madison marchaient vers leur voiture en fin de soirée lorsqu'elles ont été informées qu'un AirTag se déplaçait avec elles, rapporte le média local WKRN (Wicked Karma Radio Network). Selon la mère, la première détection a eu lieu à 19 h 09, et la notification est apparue sur le téléphone de sa fille à 23 h 33.



En ouvrant la notification sur son iPhone, Madison a vu une carte dans l'app "Localiser" comprenant les endroits où ils avaient marché dans le parc sur une période de quatre heures. "Il a montré la première destination où il a été détecté, puis il a dessiné une ligne et fait les connexions des points où elle était allée", a déclaré sa mère.



Pour essayer de retrouver l'AirTag, la mère et la fille ont bien évidemment secoué leurs sacs et fouiller leurs vêtements sur le parking, en vain. Elles ont ensuite conduit jusqu'à leur hôtel et ont appelé la police en chemin.

Il faut savoir que si un AirTag est trouvé, il peut être remis à la police, qui peut alors utiliser le numéro de série pour retrouver son propriétaire. Cependant, le bureau du shérif du comté d'Orange a déclaré que l'adjoint qui a répondu à l'appel n'a pas constaté d'infraction pénale puisque le petit traqueur n'a pas été retrouvé. Malgré tout, les enquêteurs ont rédigé un rapport d'incident.



Bien qu'il soit plausible que l'AirTag soit tombé à un moment donné, la police locale évoque la possibilité qu'il s'agisse d'une erreur d'identification. Selon elle, le nombre important d'appareils Apple dans le parc, et notamment les AirTags, ont pu déclenché un faux positif. Une explication qui n'a pourtant pas rassuré la mère :

En tant que parent, j'étais tellement paniquée sur le moment. Rien que de penser que quelqu'un avait ces intentions. Regarder vos filles et avoir ces intentions, c'était juste terrifiant.

Madison a déclaré qu'elle avait peur car elle avait vu des vidéos sur le harcèlement par AirTags, "mais c'est une de ces choses que vous ne pensez jamais qu'elles vont vous arriver jusqu'à ce qu'elles arrivent vraiment".



Selon toute vraisemblance, la petite famille a du se trouver à proximité d'un groupe de personnes dans le parc pendant ces quatre heures, dont l'une au moins devait posséder un AirTag. Il n'est pas rare de faire la queue pendant des heures à une attraction, ou bien de rester à un endroit pendant un moment comme pour assister à un spectacle ou manger un morceau. Des groupes distincts peuvent suivre le même itinéraire pendant un moment, par pur coïncidence.

À quoi servent les AirTags ?

Même si Apple affirme que ses AirTags ne sont pas destinés à suivre les personnes, vous avez probablement déjà vu des personnes s'en servir pour surveiller leurs enfants dans les parcs ou même en accrocher-un autour du cou d'un chien ou d'un chat. De nombreux accessoires sont conçus pour accueillir un AirTag.



L'utilisation abusive des AirTags a attiré l'attention des législateurs et des autorités, ce qui a notamment incité le procureur général de New York à émettre une mise en garde contre les traqueurs en février. Apple a également fait l'objet de critiques concernant ses fonctions de lutte contre le harcèlement, qui, selon un rapport publié en avril, ne sont pas aussi efficaces qu'elles pourraient l'être.



Malgré tout, il existe des cas où les fonctions anti-harcèlement se sont révélées utiles. Plusieurs faits divers ont permis de démontrer que le son émis par l'accessoire quand il est loin de son propriétaire pendant plus de 72 heures ainsi que sa détection par l'application "Localiser" sont souvent utiles pour découvrir qu'un AirTag a été placé à l'insu de la personne. Parfois dans un sac, parfois sous un passage de roue de voiture, d'autres fois dans un sytème d'attelage... Les AirTags sont vendus 35€ pièces ou 119€ par pack de 4, sauf en promotion.