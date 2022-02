Un homme arrêté pour avoir harceler sa copine avec un AirTag

Medhi Naitmazi

Les traqueurs d'objets d'Apple, les AirTags, ont fait beaucoup de bruit depuis leur lancement en avril dernier, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Cette fois, CTInsider rapporte qu'un homme de Waterbury, dans le Connecticut aux États-Unis, a été arrêté après avoir tenté d'utiliser un AirTag pour "suivre la voiture d'une victime" dans le cadre d'un incident domestique.

Il voulait pister sa petite amie

Le rapport du journaliste local explique que la police a été dépêchée sur les lieux d'une "dispute domestique" dimanche. Un enquêteur a alors découvert ce qui était certainement le déclencheur de la discorde, un AirTag placé dans le véhicule de la victime, qui, selon cette dernière, avait été placé là à des fins de harcèlement. Les forces de l’ordre n’ont pas précisé les raisons qui ont poussé l’accusé à suivre sa compagne, comme par exemple par jalousie.



Dans cette affaire, Wilfred Gonzalez, 27 ans, a été accusé de deux délits, notamment de harcèlement au premier degré et de violation d'une ordonnance de protection. Gonzalez a également été accusé d'un délit de violation de la paix. Il a été libéré sous caution de 10 000 dollars et doit repasser devant le tribunal le 30 mars.



Il s’agit donc d’une histoire de harcèlement de plus où le petit traqueur Bluetooth d’Apple a été mis à contribution. Dans ce genre de cas, la victime doit recevoir une notification sur son iPhone l'avertissant de la présence d’un AirTag inconnu, l’une des mesure de sécurité prises par Apple pour empêcher justement au maximum les comportements déplacés à l'aide des AirTags. Mais les dérives se multiplient avec de nombreux cas similaires, avec des femmes suivies ou des voleurs traquant certains modèles de voitures. A tel point que certains demandent l’arrêt des ventes à Apple.