Un homme arrêté en Pennsylvanie pour avoir suivi une femme via un AirTags

Il y a 56 min

Accessoires Apple

Alban Martin

Un homme de Pennsylvanie a été arrêté après avoir placé un AirTag à l'intérieur de la voiture d'une femme après que celle-ci ait été alertée de sa présence par son iPhone. Il s'agit du fameux système anti-harcèlement mis en place par Apple, la firme ayant renforcé ses mesures contre l'espionnage par les AirTags tout récemment.

L'homme a été trahi par le système anti-harcèlement des AirTags

Le média WXPI rapporte :

Un habitant d'Apollo a été arrêté après qu'une femme ait signalé à la police qu'elle avait reçu une notification indiquant qu'un AirTag situé près d'elle suivait sa position et qu'elle ne possédait pas l'un de ces appareils.

L'AirTag a été trouvé à l'intérieur du récepteur du coffre de la voiture de la femme, qui a appelé la police après que son iPhone l'ait alertée de sa présence. Ronald Roessler, 56 ans, a nié "toute implication" et a dit aux policiers qu'il s'agissait d'une erreur. Selon le rapport, il a accepté de montrer son téléphone aux policiers et a supprimé l'AirTag devant l'agent.



Apple a déclaré récemment à nos confrères de NBC qu'elle prenait très au sérieux la confidentialité et la sécurité de l'AirTag et qu'il avait été conçu avec des fonctions de lutte contre le harcèlement qui ont conduit à la découverte de l'appareil et à l'arrestation de l'auteur. Roessler était apparemment connu de la femme, qui avait obtenu une ordonnance de protection à son encontre. Le soldat Cliff Greenfield a déclaré que Roessler a été accusé de harcèlement et de violation d'une ordonnance de protection contre la violence.

Face aux nombreuses affaires et critiques suscitées par le pistage et le harcèlement par les AirTags, Apple a annoncé la semaine dernière de nouvelles mesures de sécurité visant à renforcer la protection, notamment l'émission de sons plus forts par les AirTags non identifiés et la recherche de précision qui aidera les utilisateurs à localiser les traqueurs indésirables à l'aide des outils de précision de l'iPhone.