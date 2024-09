Un australien arrêté pour avoir envoyé 17 millions de SMS frauduleux

« Vous avez un colis qui est bloqué en douane, cliquez sur le lien pour payer les frais », « votre facture mobile n’a pas été régularisée, veuillez la payer en cliquant ci-dessous »… Les arnaques par SMS sont de plus en plus nombreuses et génèrent chaque année des millions d’euros au détriment très souvent des personnes âgées et vulnérables. En Australie, un homme a été arrêté après avoir envoyé… 17 millions de SMS, un record dans le pays pour une seule personne !

La justice australienne a décidé de sévir

Depuis plusieurs années, les arnaques par SMS sont devenues une préoccupation majeure. L’affaire récente d’un Australien de l’ouest de Sydney condamné pour l’envoi de 17 millions de SMS frauduleux met en lumière l’ampleur de ce problème.



Les Australiens sont souvent la cible de SMS frauduleux. Ces messages, semblant être des communications légitimes, sont conçus pour tromper les destinataires et leur soutirer de l’argent ou des informations personnelles. La police de la Nouvelle-Galles du Sud a mené une enquête approfondie qui a permis de retracer plus de 17 millions de frauduleux à un homme de l’ouest de Sydney, dévoilant l’ampleur de l’opération.

Les textes frauduleux prétendaient provenir d’entreprises réputées comme Australia Post et Linkt, rendant l’arnaque plus crédible et augmentant le risque que les victimes tombent dans le piège.

Une perquisition qui a permis récupérer beaucoup d’équipements

Il n'avait pas juste un iPhone. Une perquisition a révélé des boîtes SIM et d’autres appareils utilisés pour orchestrer cette escroquerie par hameçonnage, montrant la modernisation de l’opération criminelle. Au cours de la perquisition, un homme de 39 ans a été arrêté et accusé de cybercriminalité.



L’accusé a été libéré sous caution et devra comparaître devant le tribunal local le 17 janvier 2024. Suite au jugement, la décision pourrait envoyer un « message fort » pour toutes les autres personnes ou organismes qui envoient massivement des arnaques par SMS en Australie.



La police a mis en garde le public contre les escroqueries par hameçonnage, en particulier à l’approche des fêtes de Noël, une période où les gens sont particulièrement vulnérables à de telles tactiques. L’inspecteur par intérim Jason Smith (en charge de l’affaire) a conseillé de ne jamais cliquer sur les liens des SMS ou e-mails suspects et de toujours vérifier les informations sur les sites Web officiels des entreprises.



Cette affaire qui fait beaucoup de bruit en Australie montre la nécessité d’une vigilance constante face aux arnaques par SMS. Elle souligne également l’importance d’une action concertée entre les forces de l’ordre et le public pour combattre efficacement la cybercriminalité.

Comment éviter de se faire spammer ?

En France, le numéro 33700 permet de lutter contre les SMS indésirables, les SMS frauduleux et les appels d’arnaques. Il suffit d’envoyer un « copier/coller » du SMS reçu puis vous recevrez des réponses instantanées vous demandant quelques informations supplémentaires comme la date et l’heure de réception ainsi que le numéro ou le nom de l’expéditeur.



Source