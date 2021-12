À New-York, deux femmes portent plainte après avoir été suivi par des AirTags

Le plus gros problème semble être que ces notifications ne fournissent pas suffisamment de contexte pour localiser l'AirTag. Théoriquement, Apple devrait être en mesure de fournir les informations nécessaires pour que la police identifie l'appareil connecté à chaque balise...

Si vous êtes inquiet, sachez que les fonctionnalités de confidentialité des AirTags semblent fonctionner comme prévu dans ces situations. Dans les deux cas, les femmes ont été alertées d'un potentiel AirTag non appairé à leur iPhone à proximité. C'est une précaution supplémentaire que d'autres traqueurs GPS similaires n'offrent pas.

Les officiers ont vérifié sa voiture assez minutieusement et n'ont pas pu le localiser. Il s'est déconnecté peu de temps après, donc à ce stade, on ne sait vraiment pas s'il était sur le véhicule ou si son téléphone a été alerté de quelque chose à proximité.

Les AirTags d'Apple font à nouveau parler d'eux parce qu'ils ont été détournés afin de suivre des personnes contre leur gré. Selon un rapport du média WGRZ , des agents de police de West Seneca à New York avertissent que les traqueurs d'Apple ont été récemment impliqués dans deux cas présumés de harcèlement. Les accessoires sont à la fois petits et performants.

