Et si Apple devait arrêter la vente des AirTags ?

Apple pourrait finir par devoir tuer le réseau "Localiser" des AirTags, voilà ce que vient de déclarer Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg en réaction à un tweet qui listait les dernières affaires de suivi et d'harcèlement aux États-Unis dans lesquelles l'accessoire d'Apple est la pierre angulaire.



Au cours des derniers mois, nous avons relayé plusieurs cas de personnes suivies à l'aide d'un AirTag, soit pour voler une voiture, soit pour harceler une femme ou encore pour suivre la trace d'un colis.

Dans son tweet, Gurman explique que le réseau Localiser des AirTags (ou Find My en anglais) est très puissant, voire trop puissant car il permet de retrouver son appareil n'importe où. Mais pour éviter ces détournements d'utilisation, Apple devrait uniquement se baser sur le Bluetooth et la puce U1 à ultra-large bande, soit un périmètre d'action grandement réduit à quelques dizaines de mètres.

Apple may end up having to kill the “Find My Network” for AirTags (which lets you find your lost device anywhere) and drop down to just Bluetooth/UWB (finding your device if it’s within ~30 feet). That would be a massive change and make the product less useful. May be needed. https://t.co/YHEtdGXr2U