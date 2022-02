Une procureure de New York publie un avertissement sur les AirTags

L'AirTag est un magnifique produit qui permet de facilement retrouver les clés de sa voiture, son portefeuille, le jouet de son enfant... Malheureusement, beaucoup d'utilisateurs s'en servent pour traquer à leur insu des proches ou des inconnus. Si le phénomène est peu répandu en Europe, l'utilisation frauduleuse des AirTags est extrêmement fréquente aux États-Unis, au point où Apple ne cesse d'avoir des remontées des forces de l'ordre.

Il y a moins d'une semaine, Apple a réalisé un communiqué de presse pour annoncer de nouvelles mesures anti-harcèlement avec ses AirTags. Ayant conscience des multiples plaintes impliquant ses traqueurs d'objet aux États-Unis, la firme de Cupertino n'a pas eu d'autres choix que de réagir.

Des solutions comme une augmentation du son émis par l'AirTag ont été mises en place, mais visiblement ce n'est toujours pas assez.



La procureure générale de New York, Letitia James, a publié un avertissement demandant aux New-Yorkais de faire attention quant à l'utilisation malveillante et malsaine que peuvent faire certaines personnes avec les AirTags.

Pour mettre en avant les problématiques que représente le traqueur d'objet d'Apple au quotidien, la procureure a mentionné différentes affaires dont elle a eu connaissance ces derniers mois.

James explique avoir vu des plaintes liées à des AirTags :

Les personnes qui exploitent les AirTags pour suivre une personne regorgent d'idées pour dissimuler la présence du traqueur d'objet d'Apple et c'est précisément ce qui inquiète cette procureure générale.

Dans le média The Mac Observer, elle explique :

Partout aux États-Unis, les Apple AirTags sont mal utilisés pour suivre les gens et leurs biens afin de causer du tort. Le suivi des personnes à leur insu ou sans leur consentement est un crime grave et ne sera pas toléré par mon bureau. J'exhorte tous les New-Yorkais à porter une attention particulière à leurs biens et à suivre les conseils fournis par mon bureau pour rester en sécurité. La sécurité des New-Yorkais est ma priorité absolue et mon bureau continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les New-Yorkais.