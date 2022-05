Warren Buffet a acquis pour 600 millions de dollars d'actions AAPL au T1 2022

Entre la première capitalisation boursière au monde et le milliardaire Warren Buffett, tout semble se dérouler à merveille. Après les histoires de vente l'année dernière, place à un achat massif pour le premier trimestre 2022. On parle de 600 millions de dollars d'actions AAPL acquises par Berkshire Hathaway en seulement trois mois.

L'investisseur milliardaire Warren Buffett, propriétaire du fonds d'investissement Berkshire Hathaway, vient de partager les détails concernant un achat massif d'actions AAPL au premier trimestre 2022. Cette révélation est survenue ce week-end durant l'assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway.



Lors d'une interview accordée au média CNBC, Buffet a révélé que sa société avait acquis pour 600 millions de dollars d'actions Apple. Il a également déclaré que si l'action n'était pas remontée aussi haut à la mi-mars, il en aurait même acheté encore plus.



Warren Buffett sait pertinemment qu'Apple est une valeur sûre et que ce n'est pas demain la veille qu'elle se cassera la figure. Dans sa traditionnelle lettre à destination de l'assemblée annuelle, il a salué le travail de Tim Cook ainsi que sa parfaite gestion de l'entreprise.

Tim Cook, le brillant PDG d'Apple, considère à juste titre les utilisateurs de produits Apple comme son premier amour, mais toutes ses autres circonscriptions bénéficient également de la touche managériale de Tim.

Pour rappel, il y a plus d'un an, Warren Buffett possédait pour 120 milliards de dollars d'actions AAPL. De plus, on n'oublie pas sa prise de parole il y a un an jour pour jour, lors de laquelle il disait regretter d'avoir vendu des millions d'actions de la pomme.



Quoi qu'il en soit, Warren Buffett reste un investisseur majeur de l'action boursière d'Apple et elle le lui rend bien depuis plusieurs années. Une augmentation de +258% en seulement trois ans, c'est prodigieux.