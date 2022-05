Les nouvelles applications de la semaine : Weavit, ManGo, Chantlings

Voici 4 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Weavit, ManGo, Chantlings.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Runestone Text Editor (App, iPhone / iPad, v1.0.2, 42 Mo, iOS 15.0, Simon B. Støvring) Un éditeur de texte simple, léger et performant avec coloration syntaxique, numéros de ligne, recherche et remplacement, guide de page, et bien plus encore.



Runestone a été créé par une seule personne qui aime les éditeurs de texte et qui souhaite créer l'éditeur de texte le plus léger pour l'iPhone et l'iPad, tout en conservant les fonctionnalités essentielles pour l'édition de code.



Caractéristiques :

- Coloration syntaxique de nombreux langages, notamment HTML, JavaScript, JSON, Markdown, Swift, Python, PHP, YAML, et bien d'autres.

- Sélectionnez l'un des douze thèmes standard, y compris des thèmes populaires comme Tomorrow, Dracula, Solarized et One Dark Pro.

- La fonction innovante de recherche et de remplacement permet de rechercher et de modifier du texte tout en continuant à visualiser votre fichier. Télécharger l'app gratuite Runestone Text Editor





Weavit (App, iPhone, v1.1.9, 59 Mo, iOS 12.0, Weavernest) Weavit est une carte numérique de votre cerveau, constituée des pensées, des tâches et du contenu inspirant que vous capturez. Il vous permet de construire un graphique puissant de vos connaissances en reliant ce que vous capturez aux personnes, événements et sujets que vous connaissez déjà.



Vous venez d'apprendre un fait rapide, de voir quelque chose d'intéressant, d'avoir une idée ou une tâche que vous ne voulez pas oublier ? Résumez le tout en quelques mots et Weavit l'organisera autour de vos sujets, contacts et événements.



Weavit a été conçu pour les entrepreneurs, les designers, les créateurs de contenu, les développeurs d'entreprise, les recruteurs, les dirigeants, les étudiants et tous ceux qui souhaitent capturer des pensées non structurées et les faire organiser par un cerveau numérique. Télécharger l'app gratuite Weavit





ManGo (App, iPhone / iPad, v1.3, 20 Mo, iOS 15.0, RocketScience IT) ManGo est un traqueur d'anime et de manga MyAnimeList pour iPhone, iPad et Apple Watch. Vous pouvez suivre les anime que vous regardez et les mangas que vous lisez, ainsi qu'afficher des informations détaillées sur toutes vos séries préférées.



Vous oubliez toujours où vous vous êtes arrêté ? Marquez facilement les épisodes comme regardés et les volumes comme lus pour suivre votre progression. Vous pouvez également suivre les rewatches/rélectures, ajouter une note ou des commentaires, etc. Vous pouvez même suivre les anime sur votre Apple Watch ! Toutes les informations sont sécurisées et mises à jour grâce à votre compte MyAnimeList. Télécharger l'app gratuite ManGo