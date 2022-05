Les nouvelles applications de la semaine : Bookmarks, Juked, Playdate

Voici 5 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Bookmarks, Juked, Playdate.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Juked Esports (Jeu, Réseaux sociaux, iPhone, v1.17.2638, 46 Mo, iOS 12.0) Juked est l'endroit où vous pouvez rejoindre une communauté de fans partageant les mêmes idées pour discuter, suivre et regarder vos jeux esports préférés, le tout en un seul endroit. Restez à jour avec les dernières nouvelles et les scores au bout de vos doigts, recevez des notifications personnalisées en fonction des équipes, des tournois et des jeux que vous suivez, et créez des conversations plus profondes sur vos esports préférés.



1. Obtenez des news, des scores et des calendriers à jour pour des jeux comme VALORANT, CS:GO, Halo, Call of Duty, Overwatch, Rocket League, Rainbow 6 et League of Legends.

2. Connectez-vous avec d'autres fans d'esports pour discuter de tout ce qui se passe sur la scène.

3. Partagez votre propre contenu ou vos idées et entamez des conversations significatives avec des personnes tout aussi passionnées que vous. Télécharger le jeu gratuit Juked Esports

Playdate Calendar (Jeu, Références, iPhone / iPad, v3.0.4, 11 Mo, iOS 15.4, Chris Gregori) Votre calendrier personnel de sortie de jeux vidéo !



Vous avez toujours voulu savoir quels jeux sortiront bientôt dans un format simple et clair ?

Vous avez des congés à venir et vous voulez savoir comment vous pourriez occuper une partie de votre temps dans les prochaines semaines ?

Vous vouliez une sorte de rappel personnel pour vous informer de la sortie de vos jeux les plus attendus ?



C'est désormais possible avec Playdate et c'est gratuit !



- Consultez les dates de sortie des jeux vidéo qui sortiront dans les 6 prochains mois.

- Consultez les informations sur les jeux vidéo, comme les développeurs, les genres et les informations sur chaque jeu !

- Liens vers les bandes-annonces de chaque titre ! Télécharger le jeu gratuit Playdate Calendar





Home Widget (App, iPhone / iPad, v1.2.2, 49 Mo, iOS 14.3, Clement Marty) Vous rêviez de pouvoir contrôler tous vos appareils HomeKit directement depuis l’écran d’accueil ? Vous voudriez connaitre l’état de vos accessoires HomeKit sans avoir à faire un geste ? Pouvoir personnaliser chacun des boutons sans y passer des heures ? Trouver toujours les mêmes actions aux mêmes endroits sur votre écran ?



Home Widget a été conçu exactement pour ça ! Rendre possible les interactions avec tout l’univers HomeKit (accessoires, scènes, groupes, cameras et raccourcis) depuis l’écran d’accueil de votre iPhone ou de votre iPad grâce aux nouveaux Widgets d’iOS. Télécharger l'app gratuite Home Widget

Avocado Habit (App, iPhone / iPad, v1.0, 47 Mo, iOS 12.0, Roman Novosad) Créez de nouvelles habitudes, suivez celles que vous avez déjà et découvrez des informations utiles avec Avocado Habit.



Avocado Habit est une application de suivi des habitudes gratuite et facile à comprendre qui vous aide à garder le contrôle de vos habitudes existantes et à créer de nouvelles routines et des habitudes qui changent la vie d'une manière amusante et ludique.



Exploitez des informations utiles et apprenez comment créer et cultiver des habitudes positives pour une vie meilleure.



Faites pousser votre avocatier en complétant vos habitudes et routines. Regardez votre avocat heureux grandir et prospérer et ajoutez d'autres plantes à votre collection. Télécharger l'app gratuite Avocado Habit