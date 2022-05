Apple aurait créé 300 000 emplois en France en 2021 selon une étude

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Une nouvelle étude met en évidence la croissance de l'emploi et le succès mondial des petites entreprises et des entrepreneurs sur l'App Store.

Deux analyses indépendantes et rapportées par Apple montrent que l'économie des applications iOS soutient désormais plus de 2,2 millions d'emplois aux États-Unis et que les revenus des petits développeurs américains ont augmenté de 118 % au cours des deux dernières années. En France, on parle de 300 000 nouveaux emplois.

2,2 millions d'emplois en Europe

Apple en est fière, l’écosystème applicatif iOS a continué d’être en 2021 un véritable moteur pour la croissance et a créé de nombreuses opportunités pour les développeurs français. Il a permis de créer plus de 300 000 emplois dans le pays. Partout en Europe, l’écosystème applicatif iOS est en croissance, créant 2,2 millions d’emplois, soit une augmentation de 7 % depuis l’année dernière.



Les chiffres proviennent de deux nouvelles études montrant l’utilité de l’écosystème du constructeur à la pomme pour aider à créer de nouvelles entreprises, à innover et à toucher les consommateurs durant la pandémie, mais aussi à recruter dans le domaine du code, de la conception et de la création.

Au final, ce secteur contribue actuellement à l’un des marchés mondiaux les plus florissants et les plus innovants.

La France progresse plus vite

Dans le détail, les revenus des petites structures déjà présentes dans l’App Store en 2019 ont connu une hausse de 113 % au cours des deux dernières années, soit plus du double de la croissance des plus grandes structures. En France, ces petites structures, celles que l’on définit comme gagnant jusqu’à un million de dollars par an et comptant moins d’un million de téléchargements annuels, ont vu leurs bénéfices augmenter de 122 % depuis 2019, soit la plus forte croissance au sein de la communauté des développeurs, tous pays confondus.

Toutes ces études démontrent non seulement que les entreprises ont été plus nombreuses à innover et à utiliser les apps pour rester en contact avec leur clientèle au cours de ces deux dernières années, mais encore que ces changements de modèles numériques et hybrides ont persisté dans de nombreux pays, même après la levée des restrictions liées au COVID-19. Les développeurs et leurs apps ont ainsi proposé de nouvelles façons pérennes de collaborer, de se divertir, d’exprimer sa créativité et de rester en contact avec ses proches.

2,2 millions d'emplois également aux USA

L'an dernier, l'économie des applications iOS a confirmé son rôle de moteur de la croissance économique et des opportunités, en soutenant plus de 2,2 millions d'emplois aux États-Unis et en aidant les petites entreprises à croître. Ces informations proviennent des mêmes analyses de recherche citées plus haut.

Une nouvelle analyse, intitulée "Spotlight on Small Business & App Creators on the App Store" (Pleins feux sur les petites entreprises et les créateurs d'applications sur l'App Store) - réalisée par des économistes indépendants d'Analysis Group - a révélé que les revenus des développeurs ont augmenté de manière significative au cours des deux dernières années. Alors que les gains de tous les développeurs ont augmenté, les revenus des petits développeurs actifs sur l'App Store en 2019 ont augmenté de 113 % au cours des deux dernières années - dépassant de plus du double la croissance des gains des grands développeurs. Aux États-Unis, ces petits développeurs, définis comme ceux qui gagnent jusqu'à 1 million de dollars par an et qui ont moins d'un million de téléchargements annuels, ont connu une augmentation supérieure à la moyenne de 118 % de leurs revenus depuis 2019.

En outre, une nouvelle analyse distincte du Progressive Policy Institute fait la lumière sur la création d'emplois dans l'économie des apps iOS. Cette recherche examine comment l'économie des apps iOS a contribué à créer des millions d'emplois - allant du développement de logiciels, aux ventes, aux concepteurs, et plus encore.

L'ensemble de ces recherches démontre que, comme de plus en plus d'entreprises ont utilisé des applications pour atteindre leurs clients de manière innovante au cours des deux dernières années, ces changements numériques et hybrides ont perduré même si les restrictions liées au COVID ont été levées dans de nombreuses régions du monde. Ces développeurs et leurs applications ont aidé les gens à trouver des moyens nouveaux et souvent durables de collaborer avec leurs collègues, de se divertir, d'affiner leur créativité et de se connecter avec leurs amis et leur famille.

Les nouveaux proviennent d'Europe et de Chine

Enfin, au sujet des créateurs d'applications, les nouveaux arrivant en 2021 se répartissent ainsi :

24 % venaient d'Europe, 23 % de Chine, 14 % des États-Unis, 4,3 % du Japon et 34 % d'autres régions, dont la Corée, l'Inde et le Brésil. Et au cours des deux dernières années, le nombre de petits développeurs émergents rejoignant l'App Store a augmenté - par exemple, au Royaume-Uni, le nombre de petits développeurs nouveaux sur l'App Store a augmenté de près de 40 % depuis 2019, et, en Allemagne, il a augmenté de plus de 25 %.



L'étude révèle enfin que 45 % des grands développeurs d'aujourd'hui n'étaient pas présents sur l'App Store, ou avaient moins de 10 000 dollars de revenus, il y a seulement cinq ans.