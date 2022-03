Intel va investir 80 milliards en Europe et créer 1000 emplois en France

Il y a 3 heures

Windows

Alban Martin

Intel a annoncé aujourd'hui la première phase de son projet d'investir 80 milliards d'euros dans l'Union européenne au cours de la prochaine décennie, tout au long de la chaîne de valeur des semi-conducteurs - de la recherche et du développement (R&D) à la fabrication et aux technologies de conditionnement de pointe. Si l’Allemagne empoche le pactole, la France aura droit à une jolie part du gâteau avec notamment 1000 emplois très qualifiés.

Des emplois sur-qualifiés en France pour concevoir les puces Intel de demain

L'annonce du jour prévoit notamment d'investir 17 milliards d'euros dans un méga-site de fabrication de semi-conducteurs de pointe en Allemagne, de créer un nouveau centre de R&D et de conception en France, et d'investir dans la R&D, la fabrication et les services de fonderie en Irlande, en Italie, en Pologne et en Espagne. Avec cet investissement historique, Intel prévoit d'apporter sa technologie la plus avancée en Europe, de créer un écosystème européen de puces de nouvelle génération et de répondre au besoin d'une chaîne d'approvisionnement plus équilibrée et plus résiliente. De quoi se relancer face à Apple et réduire sa dépendance à la Chine.

Pat Gelsinger, PDG d'Intel, a déclaré :

Les investissements que nous prévoyons constituent une étape majeure tant pour Intel que pour l'Europe. La loi sur les puces électroniques de l'UE permettra aux entreprises privées et aux gouvernements de travailler ensemble pour améliorer considérablement la position de l'Europe dans le secteur des semi-conducteurs. Cette vaste initiative stimulera l'innovation en matière de R&D en Europe et apportera une fabrication de pointe dans la région, au profit de nos clients et partenaires du monde entier. Nous sommes déterminés à jouer un rôle essentiel dans le façonnement de l'avenir numérique de l'Europe pour les décennies à venir.

Si Intel a choisi la ville de Magdebourg en Allemagne pour sa mega-usine, avec un investissement de 17 milliards d'euros et 7.000 emplois à la clé, la France n’est pas en reste dans le dispositif de l'américain avec un centre de recherche et développement sur le plateau de Saclay. Le montant de l'investissement n'a pas été précisé, mais 1.000 emplois très qualifiés, dont 450 avant 2024, sont attendus.



La France deviendra le siège européen d'Intel pour les capacités de conception de calcul haute performance (HPC) et d'intelligence artificielle (AI).

L'innovation en matière de calcul haute performance et d'intelligence artificielle profitera à un large éventail de secteurs industriels, notamment l'automobile, l'agriculture, le climat, la découverte de médicaments, l'énergie, la génomique, les sciences de la vie et la sécurité, améliorant ainsi considérablement la vie de chaque Européen.

En outre, Intel prévoit d'établir en France son principal centre européen de conception de fonderie, offrant des services de conception et des collatéraux de conception aux partenaires industriels et aux clients français, européens et mondiaux. De quoi rattraper les puces M1 d’Apple ?