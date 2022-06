Apple facilite le transfert d'une application avec iCloud entre développeurs

C'était une demande qui était présente depuis très longtemps dans la communauté des développeurs, Apple a enfin répondu favorablement à la simplification du transfert des applications d'un compte de développeur à un autre. Comme l'explique le site web d'Apple Developer, le processus est devenu un jeu d'enfant !

Bonne nouvelle pour les développeurs de l'écosystème Apple, le géant californien propose désormais une procédure simplifiée au cas où vous voulez transférer une application qui utilise iCloud. Ce type de situation peut être fréquent quand une entreprise fait appel à une société de développement, paie l’app puis décide de changer de société pour les futures mises à jour de son application.

Voici ce qu'explique Apple :

Vous transférez une application lorsque vous l'avez vendue à un autre développeur ou lorsque vous souhaitez la déplacer vers un autre compte ou une autre organisation App Store Connect.

Vous pouvez transférer la propriété d'une application à un autre développeur sans la supprimer de l'App Store. L'application conserve ses avis et ses évaluations pendant et après le transfert et les utilisateurs continuent d'avoir accès aux futures mises à jour. De plus, lorsqu'une application est transférée, elle conserve son ID de lot - il n'est pas possible de mettre à jour l'ID de lot après qu'une compilation a été téléchargée pour l'application.