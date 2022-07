Apple pourrait bientôt lancer l'iSleep Mask, mais qu'est-ce que c'est ?

Depuis le lancement de l'Apple Watch, Apple accorde une importance toute particulière à votre santé. Nous le savons tous, une personne en bonne santé est quelqu'un qui réalise des nuits complètes, on parle ici de 7 à 9 heures de sommeil pour un adulte. Le problème, c'est qu'il n'est pas toujours simple de savoir si nous avons bien dormi, pour cela, il existe une multitude d'accessoires et applications qui récoltent des statistiques précises sur vos nuits. Apple pourrait prochainement débarquer sur ce marché si on en croit un récent brevet...

L'iSleep Mask, bientôt une réalité ?

Pour connaître les futures nouveautés matérielles à venir chez Apple, il n'y a rien de plus fiable qu'observer les dépôts de brevet dans le registre de l'USPTO aux États-Unis, Apple n'a pas d'autres choix que de protéger ses innovations pour éviter que la concurrence en profite pour tout copier. Il vaut mieux être prudent, car avec les entreprises chinoises, les choses peuvent aller très vite après une commercialisation...

Le site américain Patently Apple a fait une récente découverte pour le moins surprenante, la firme de Cupertino travaillerait en ce moment sur un masque composé de plusieurs capteurs à installer sur son visage pendant la nuit.



Avec l'iSleep Mask (un nom inventé par la rédaction), Apple pourrait transférer sur notre iPhone des statistiques extrêmement précises sur notre sommeil du coucher jusqu'au réveil. En effet, le brevet mentionne plusieurs capteurs stratégiques comme le suivi de vos yeux ainsi que l'EEG. Cette dernière méthode permet de mesurer l'activité électrique du cerveau pendant une phase de sommeil ou pendant que la personne est éveillée.

L'EEG est énormément utilisé dans les diagnostics en neurologie ou dans des recherches en neurosciences cognitives.

Selon le brevet, l'iSleep Mask serait aussi capable de se connecter à des AirPods pour une expérience plus complète avec de la musique pour permettre à l'utilisateur de s'endormir plus rapidement. Notons que niveau confort, ce n'est pas l'idéal de partir dans les bras de Morphée avec des AirPods dans les oreilles !

Le rapport explique :

L'appareil comprend un tissu qui recouvre le contour des yeux de l'utilisateur pour favoriser la relaxation et le sommeil pendant qu'il écoute sa musique préférée. De plus, les AirPods associés intégrés dans le tissu de l'appareil sont remplis de capteurs de santé biométriques, y compris des capteurs de surveillance de l'activité oculaire et cérébrale. Le nouvel appareil est comme un masque pour les yeux intelligent de nouvelle génération.

Pour revenir aux capteurs intégrés dans l'iSleep Mask, on retrouverait plusieurs types de capteurs :

Des capteurs de force : des jauges de contrainte, des capteurs de force capacitifs, des capteurs de force résistifs.

: des jauges de contrainte, des capteurs de force capacitifs, des capteurs de force résistifs. Des capteurs tactiles et/ou de proximité : pour détecter les mouvements ou encore pour ajuster le fonctionnement du dispositif

: pour détecter les mouvements ou encore pour ajuster le fonctionnement du dispositif Des micros : pour surveiller votre respiration ou encore vos ronflements

: pour surveiller votre respiration ou encore vos ronflements Des capteurs magnétiques : boussole, gyroscopes, capteurs biométriques...

: boussole, gyroscopes, capteurs biométriques... Des capteurs de pression sanguine : pour des ECG autonomes pendant votre sommeil ou encore pour détecter votre débit sanguin

: pour des ECG autonomes pendant votre sommeil ou encore pour détecter votre débit sanguin Des capteurs d'activité musculaire : pour mesurer les contractions de vos muscles oculaires et autres contractions musculaires

Autant dire que l'iSleep Mask sera un monstre technologique pour comprendre votre sommeil et vous faire un rapport détaillé sur votre nuit. Cela pourra vous permettre de trouver qu'est-ce qui vous gêne pour bien dormir.

Pour le moment, les renseignements à propos de l'iSleep Mask sont très limités, mais grâce au brevet, on sait que les ingénieurs d'Apple travaillent activement à la conception d'un tel produit qui pourrait aider énormément de clients.

Attention au tarif de ce type de produit, il risque d'être particulièrement élevé, plus il y a de technologies à l'intérieur et plus le coût de fabrication devient important. Ajoutons à cela la fameuse marge de bénéfice que se réserve Apple et on dépasse facilement les 1000€.