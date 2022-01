Apple pourrait bientôt lancer son service de livres audio

Quand on parle des services de livres audio, on pense immédiatement à Audible, une application détenue par Amazon depuis 2008. Chaque année, le marché des livres audio attire toujours plus de nouveaux utilisateurs, le plus souvent des personnes curieuses qui adhèrent complètement à ce type d'approche. Même si ça ne remplacera jamais la lecture d'un vrai livre, il est toujours agréable d'écouter une personne vous lire un livre pendant une séance de sport ou un trajet pour aller travailler.

Apple, bientôt en concurrence avec Amazon ?

Jamais Apple ne s'était autant investi dans le secteur des services depuis que Tim Cook est aux commandes.

Après vous avoir proposé un accès à des exercices de fitness (Apple Fitness+), à des dizaines de millions de musiques (Apple Music), à un cloud pour stocker vos données (iCloud), à des films et séries originaux fantastiques (Apple TV+)... La firme de Cupertino souhaiterait maintenant se lancer sur un nouveau marché en vous proposant un accès à un grand catalogue de livres audio.



C'est la révélation du média The Economist qui affirme que des discussions sont en cours avec de grandes maisons d'édition pour proposer un service concurrent à Audible.

Le média explique qu'Apple serait en train de faire marcher ses diverses relations pour se créer un grand catalogue de livres audio afin de lancer son futur service.

Celui-ci devrait être proposé en souscription classique, mais devrait aussi être intégré dans l'offre Apple One avec un accès individuel ou familial.

Comme pour tous les autres services, l'application de livres audio d'Apple devrait être accessible sur l'ensemble des appareils de l'écosystème (iPhone, iPad, Mac, Apple TV...). Il y a même des chances que le HomePod profite d'un accès direct par commande vocale comme c'est actuellement le cas pour Apple Music. On imagine aussi que l'application sera aussi accessible en voiture depuis Apple CarPlay.



Si Apple prendra certainement du temps pour arriver au même niveau qu'Amazon (qui a déjà une sacrée avance), il y a de fortes chances que l'entreprise fasse comme avec Apple TV+ : de l'investissement dans les créations originales.

Dans de nombreuses applications de livres audio, vous pouvez accéder à des livres audios exclusifs qui motivent les nouvelles souscriptions comme ils ne sont disponibles nulle part ailleurs.

Apple a conscience que les contenus originaux sont une force pour attirer les nouveaux abonnés, c'est même plus efficace que les périodes d'essais !



En ce qui concerne la disponibilité des langues, la fuite ne révèle pas avec quelles maisons d'édition est en train de négocier Apple (ni pour quel pays). Malheureusement, il est fort probable que le géant californien ne privilégie que l'anglais pour les premières années de disponibilité. Apple est une entreprise qui prend du temps à adapter ses services à d'autres langues, nous l'avons vu avec Apple Fitness+ ou encore Apple News+ qui n'est toujours pas disponible en français.