Anker lance la batterie "737" pour recharger un MacBook en déplacement

Le fabricant taïwanais Anker, l'un des partenaires historiques d'iPhoneSoft, vient de lancer un nouveau produit. Cette fois, il ne s'agit pas d'un accessoire pour iPhone comme la batterie MagSafe 5K, mais de la "737", un monstre d'énergie qui peut s'occuper de recharger iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch et même un Mac.

Anker s'intéresse aux utilisateurs de Mac

La "737" (PowerCore 24K), à ne pas confondre avec le modèle d'avion de Boeing, est une station de recharge ultra-puissante. Équipée de la dernière technologie Power Delivery 3.1 et bidirectionnelle pour recharger rapidement le chargeur portable ou obtenir une charge ultra puissante de 140 W, cette nouveauté est dotée d’une batterie de 24 000 mAh et d’une autonomie incroyable qui permet de recharger un iPhone 13 plus de 5 fois ou un iPad Pro 12,9 pouces de 2021 plus d'une fois et même un MacBook Pro 2021 de 16 pouces à 50% en moins de 40 minutes.

Mieux, Anker a intégré plusieurs prises pour recharger jusqu'à 3 appareils en même temps. Et pour ne rien gâcher, ce chargeur portable GaN (nitrure de gallium) offre les dernières technologies pour une meilleure efficacité et une grande sécurité contre les surchauffes et autres court-circuits. On peut ainsi citer les technologies PowerIQ 4.0 pour une efficacité accrue et ActiveShield 2.0 pour un contrôle intelligent de la température.



Quant à la recharge de l'appareil en lui-même, un affichage numérique indique la puissance de sortie et d’entrée et le temps estimé pour la recharge complète.

Prix de la Anker PowerCore 24K "737"

Reste à parler du prix. La batterie Anker PowerCore 24K n'est pas donnée. Celle qui affiche un poids de 630 grammes est vendue 149,99 euros sur Amazon, mais avec 10% de réduction pour le lancement. Le moment d'en profiter pour tous ceux qui travaillent en déplacement ou bien ceux qui ont besoin d'avoir un maximum de "jus" à portée de main pour leur iPhone, iPad et autres appareils. À noter que les PC et les Android sont évidemment compatibles avec cet accessoire.

