Les écouteurs sans fil Devialet Gemini sont en promotion

Devialet est mondialement connu pour la qualité audio de ses enceintes haut de gamme, cependant, l'entreprise l'est un peu moins sur le marché des écouteurs sans fil. Pourtant... Devialet propose des écouteurs qui n'ont rien à envier à des concurrents comme les AirPods Pro d'Apple ou les Galaxy Buds de Samsung.

Les Devialet Gemini sont en promotion

Pour une durée temporaire, la Fnac propose une belle promotion sur les Gemini de Devialet, des écouteurs sans fil aux caractéristiques convaincantes et aux fonctionnalités qu'on ne retrouve que sur des modèles haut de gamme !

Les Devialet Gemini sont disponibles au tarif de 179€ au lieu de 229,99€, ce qui représente une réduction de 22% par rapport au prix officiel. Vous l'aurez compris, c'est un bon plan à saisir d'urgence !

Quels sont les avantages de cette paire d'écouteurs qui a décidé de rivaliser avec les plus grands sur le marché ?

Voici un petit résumé de ce que vous apporteront ces écouteurs :

La technologie Ear Active Matching : pour une écoute immersive similaire au Spatial Audio d'Apple.

: pour une écoute immersive similaire au Spatial Audio d'Apple. Une réduction de bruit... active ! Les Gemini de Devialet proposent l'une des meilleures réductions de bruit sur le marché. Le fabricant présente trois modes : faible, élevé et avion. À noter que la réduction de bruit est boostée par un algorithme breveté qui a pour objectif d'améliorer significativement la réduction de bruit pour les hautes fréquences.

! Les Gemini de Devialet proposent l'une des meilleures réductions de bruit sur le marché. Le fabricant présente trois modes : faible, élevé et avion. À noter que la réduction de bruit est boostée par un algorithme breveté qui a pour objectif d'améliorer significativement la réduction de bruit pour les hautes fréquences. Mode Transparence intelligent , il est capable de détecter une voix humaine et de l'amplifier afin de faciliter une conversation avec une personne à côté de vous.

, il est capable de détecter une voix humaine et de l'amplifier afin de faciliter une conversation avec une personne à côté de vous. Autonomie de 6 heures pour chaque écouteur

pour chaque écouteur Autonomie de 24 heures pour le boîtier de charge

pour le boîtier de charge Bouton tactile sur les écouteurs, il vous permet d'enclencher la réduction de bruit, le mode transparence, d'interagir avec votre assistant vocal, de lancer ou interrompre une musique, de répondre à un appel ou tout simplement de changer de musique.

sur les écouteurs, il vous permet d'enclencher la réduction de bruit, le mode transparence, d'interagir avec votre assistant vocal, de lancer ou interrompre une musique, de répondre à un appel ou tout simplement de changer de musique. Puce Qualcomm aptX

Une application pour tout gérer

Devialet propose également une connexion directe entre les écouteurs et l'application Devialet. Grâce à l'app, vous pourrez sélectionner le mode que vous souhaitez entre "Réduction", "Neutre" ou "Transparence", l’application offre une liberté de choix très importante.

Vous aurez la visibilité sur la charge restante dans chaque écouteur, Devialet affiche s'il s'agit de l'écouteur de gauche ou de droite pour rapidement comprendre quel écouteur a besoin d'être rechargé. L’app vous offre aussi l'opportunité de définir une expérience personnalisée et de nombreux pré-réglages.

Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ?

La paire d'écouteurs sans fil de Devialet embarque le Bluetooth 5.0, ce qui permet une bonne stabilité de transmission et une grande portée entre vos écouteurs et l'appareil diffuseur.

Les Gemini de Devialet proposent la norme d'étanchéité IPX4, cela signifie que vos écouteurs ne peuvent pas être immergés sous l'eau, mais qu'ils résistent aux éclaboussures et aux projections d'eau.



C'est bon, vous savez tout sur les Gemini de Devialet, ces écouteurs haut de gamme sauront vous satisfaire par leur qualité, leur fiabilité et leurs performances.

Autant dire que Devialet mériterait une meilleure visibilité et une part de marché nettement plus élevée avec des écouteurs sans fil qui atteignent une telle perfection !

