Telegram 9.1 : sujets de groupe, nouveau mode sombre et transcription voix en texte

Telegram Messenger a publié cette semaine une nouvelle mise à jour pour iOS qui ajoute la transcription vidéo, la séparation des sujets dans les grands groupes et d'autres nouvelles fonctionnalités à la populaire plateforme de chat. De quoi concurrencer un peu plus Signal et WhatsApp.

Telegram se met à jour

Transcription audio et vidéo en texte

Le nouvel outil de transcription de la voix en texte peut être activé à l'aide d'un nouveau bouton "→A" dans le coin inférieur droit d'une vidéo, et est conçu pour permettre aux utilisateurs de lire les messages vidéo de leurs amis lorsqu'ils n'ont pas le temps de regarder la vidéo.



Comme la transcription des messages vocaux existante, la transcription des messages vidéo est une fonctionnalité exclusive aux abonnés de Telegram Premium, qui coûte 4,99 $ par mois et comprend d'autres avantages tels que des téléchargements plus rapides, pas de publicités et une plus grande limite de téléchargement de fichiers de 4 Go maximum.

Sujets de groupe

Pour tous les utilisateurs, "Sujets de Groupe" est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux groupes de plus de 200 membres de créer des zones distinctes pour des discussions plus spécifiques. Les utilisateurs peuvent choisir de recevoir des notifications pour les sujets et les paramètres de médias partagés qui sont indépendants du groupe plus large. Plus tard cette année, Telegram prévoit d'introduire un ensemble différent d'outils adaptés aux petits groupes.

NFT

Autre nouveauté de cette mise à jour : les noms d'utilisateur à collectionner, un actif numérique dont la propriété est sécurisée par le réseau blockchain TON. En plus d'un nom d'utilisateur de base, les utilisateurs de Telegram peuvent désormais attribuer plusieurs noms d'utilisateur à collectionner, qui fonctionnent comme les noms d'utilisateur de base, sauf qu'ils peuvent comporter moins de cinq caractères.



Les noms d'utilisateur à collectionner sont achetés et vendus par l'intermédiaire d'une nouvelle plateforme appelée le réseau Fragment, qui offre un "moyen simple et sécurisé d'acquérir et d'échanger des domaines Telegram de valeur".

Mode sombre corrigé

Ailleurs, le mode nuit de Telegram a été repensé pour l'application iOS, rendant les couleurs plus équilibrées avec de meilleurs effets de flou lorsque les utilisateurs font défiler les chats et la liste des chats, et les utilisateurs Telegram Premium ont accès à 12 nouveaux packs d'emoji qui peuvent être utilisés dans les messages et les légendes ou définis comme statuts.



Les utilisateurs remarqueront que cette mise à jour v9.1.0 a un thème distinct d'Halloween, mais elle a été retenue dans le processus de révision de l'App Store d'Apple, selon le PDG de Telegram, Pavel Durov.

Nouvelles réactions

Dernier point, cette mise à jour apporte 4 nouveaux emoji interactifs 😴👨💻🤓👀 qui produisent des effets plein écran dans les échanges en privé et peuvent également être utilisés comme réactions. De plus, tous les utilisateurs peuvent célébrer la saison effrayante avec 3 réactions 👻🎃😭 dans n'importe quel message.



De plus amples détails sur les autres changements mineurs apportés à l'interface de Telegram sont disponibles sur le blog des développeurs. La version 9.1.0 de Telegram est disponible dès maintenant sur l'App Store pour iPhone et iPad.

