Le terminal SSH Secure ShellFish passe de l'iPhone au Mac

Secure ShellFish est une application iOS populaire qui permet aux utilisateurs de se connecter aux serveurs via les protocoles SSH et SFTP depuis un iPhone ou un iPad.



Mais avec la sortie de macOS Ventura le mois dernier, le développeur Anders Borum a eu la bonne idée de publier une version de Secure ShellFish pour les utilisateurs de Mac, offrant encore plus de fonctionnalités, y compris des capacités inter-appareils. C'est grâce à l'écosystème Apple sous architecture ARM qui permet d'avoir une seule application sur iOS, iPadOS et macOS.

Secure ShellFish : un client SSH à découvrir

Concrètement, Secure ShellFish est un Terminal qui offre une meilleure accessibilité, de meilleures performances et une meilleure sélection de texte que l'application native d'Apple. Elle s'accompagne également d'automatisations de raccourcis, d'une option permettant de marquer les répertoires pour une utilisation hors ligne, de la prise en charge de l'authentification à deux facteurs et de la possibilité de lancer des droplets Digital Ocean depuis l'application.

Comme le souligne le développeur, l'application macOS ressemble beaucoup à l'application iOS. Bien sûr, la version Mac s'intègre au Finder pour afficher le contenu des serveurs, tandis que l'app iOS s'intègre à l'app Fichiers. Mais sur le Mac, les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers directement depuis le menu Services au lieu de devoir utiliser la feuille de partage du système d'exploitation.

Enfin, Secure ShellFish est disponible sur le Mac, apportant un accès transparent aux serveurs SSH sur votre ordinateur le plus utilisé. Les fichiers du serveur sont disponibles dans l'emplacement ShellFish du Finder et disponibles en tant que partie du système de fichiers partout sur le Mac. Le support tmux de première classe est particulièrement utile sur le Mac. Ne craignez plus de perdre la connexion réseau et de transférer des sessions entre l'iPhone, l'iPad et le Mac. C'est magique.

Maintenant que l'application est disponible à la fois pour les appareils iOS, iPadOS et macOS, les utilisateurs de Secure ShellFish peuvent profiter des fonctionnalités inter-appareils. Cela inclut Handoff pour passer d'un appareil à l'autre et la prise en charge de iCloud Keychain pour synchroniser en toute sécurité les paramètres du serveur dans le nuage. En outre, l'application est également dotée d'un widget, d'un mode Picture-in-Picture ou encore de la possibilité de glisser-déposer des fichiers. Et sur toutes les plateformes, on retrouve la barre de raccourcis et de snippets pratiques au-dessus du clavier.

Télécharger Secure ShellFish

Vous pouvez essayer Secure ShellFish gratuitement. L'application est disponible sur l'App Store pour iOS, iPadOS et macOS. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent une licence Pro - disponible sous forme d'abonnement ou de déverrouillage à vie. Ce n'est pas cher payé pour cet éditeur bien plus complet et agréable que la version d'Apple livrée sur Mac (et indisponible sur iPhone et iPad).



Voici la liste des achats intégrés :

ShellFish 1 mois : 3,49 €

ShellFish 1 an : 10,49 €

ShellFish à vie : 23,99 €

