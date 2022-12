Apple a publié la première mise à jour de sécurité rapide pour macOS Ventura

Jusqu'à présent, Apple ne pouvait résoudre tous les problèmes de sécurité susceptibles d'affecter ses clients que par le biais de mises à jour logicielles complètes. Cela créait historiquement une vulnérabilité en matière de sécurité, car la firme devait attendre une mise à jour logicielle importante pour corriger les failles de sécurité qui étaient parfois activement exploitées dans la nature. Avec Rapid Security Response, Apple cherche à résoudre ce problème en mettant en place un système permettant de traiter les problèmes de sécurité urgents au moyen de patchs autonomes. Cela permettra à l'entreprise de protéger ses clients contre les failles de sécurité plus rapidement que le processus précédent. Apple rejoint ainsi Microsoft qui le propose depuis un bout de temps déjà sur Windows. Mais comme diraient les fans de la marque à la pomme, les failles de sécurité chez Microsoft sont une institution.

macOS Rapid Security Response 13.2 (a) est appliqué au Mac automatiquement au redémarrage, et il est également ajouté à Safari lorsque le navigateur a été quitté puis rouvert. Apple a déjà publié des réponses rapides de sécurité pour iOS 16, mais à titre de test. Il est possible que cette mise à jour pour le Mac soit également un test avant que les véritables mises à jour de Rapid Security Response ne commencent à être diffusées aux utilisateurs de Mac.

Apple a publié cette nuit une mise à jour de sécurité rapide, dite Rapid Security Response, pour la version bêta de macOS Ventura 13.2 , marquant la première du genre pour le Mac. Rapid Security Response est une fonctionnalité d'iOS 16 et de macOS 13 Ventura qui permet à Apple de fournir des correctifs importants aux utilisateurs sans nécessiter une mise à jour complète du système d'exploitation.

