United Airlines ment à une cliente sur sa valise perdue, mais elle a placé un AirTag

Les compagnies aériennes ont deux énormes responsabilités avec leurs clients : vous faire arriver à votre destination tout en respectant les horaires de vol et s'assurer que votre valise reste en sécurité pour vous permettre de le récupérer une fois atterrit. Que ce soit American Airlines, Air France ou encore United Airlines, toutes les compagnies aériennes perdent de nombreuses valises tous les ans. Certaines sont retrouvées, d'autres ne seront jamais récupérées, une passagère d'United Airlines a eu beaucoup de chance grâce à son réflexe de glisser un AirTag dans sa valise !

Pendant les fêtes de fin d'année, nous sommes nombreux à prendre l'avion pour retrouver sa famille ou fêter le Nouvel An loin de chez soi, ça a été le cas pour Valérie Szybala, une fidèle cliente d'United Airlines. Si jusqu'ici tout s'était bien passé sur ses précédentes expériences avec cette célèbre compagnie aérienne, la dernière expérience a été catastrophique, car United Airlines a ouvertement menti à sa cliente sur la localisation de son bagage qu'elle avait confié aux équipes de la compagnie.



Peu après son atterrissage, Valérie Szybala se rend à l'endroit où arrivent toutes les valises des voyageurs. Après de longues minutes d'attentes, elle se rend compte que son bagage n'est pas présent sur le tapis roulant. Elle va alors prendre l'initiative de se rapprocher du service client d'United Airlines qui va lui assurer que sa valise est bien sous contrôle et qu'elle sera rapidement livrée à son domicile.

La cliente d'United Airlines va alors se souvenir de l'AirTag qu'elle avait glissé dans sa valise pendant qu'elle était en train de la préparer à son domicile pour partir en vacances.

Elle va ouvrir l'application Localiser sur son iPhone et ce qu'elle va voir va la faire halluciner... Alors qu'elle s'attendait à voir son AirTag localisé dans un aéroport, Valérie Szybala va se rendre compte que sa valise n'est plus du tout sous le contrôle de la compagnie aérienne.



Minute par minute, elle va traquer l'incroyable parcours de sa valise qui va se déplacer de rue en rue, d'immeuble en immeuble, s'arrêter une quinzaine de minutes dans un McDonald's puis se retrouver dans une résidence.

L'utilisatrice de l'AirTag va se rendre à l'adresse où est localisée sa valise et va se rendre compte que celle-ci est à proximité d'une benne à ordures avec d'autres sacs qui avaient été remis à United Airlines par d'autres voyageurs.

Aujourd'hui, Valérie Szybala accuse United Airlines de négligence envers sa valise qu'elle avait été contrainte de confier, ne pouvant pas l'emporter dans la cabine.

Sur Twitter, la cliente dénonce les mensonges répétés de la compagnie aérienne sur la localisation de son bagage. Sans l'AirTag, elle n'aurait probablement jamais retrouvé sa valise et ses effets personnels auraient été perdus à tout jamais.

I’d just like everyone to know that @united has lost track of my bag and is lying about it. My apple AirTag shows that it has been sitting in a residential apartment complex for over a day. Out back by the dumpsters, I have found other emptied United Airlines bags. pic.twitter.com/fcoq4nj3zb