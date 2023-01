Invoxia ajoute le suivi cardiaque sur son Smart Dog Collar à 169 €

Un an après sa présentation initiale au CES 2022 de Las Vegas, le Smart Dog Collar d'Invoxia est de retour pour l'édition 2023 avec quelques ajustements. Si le collier connecté se fait toujours attendre, c'est apparemment pour le meilleur, la marque française ayant affiné son produit avec un design plus robuste et surtout un suivi du rythme cardiaque de votre animal de compagnie.

Invoxia prépare la sortie de son collier pour chien

Pour expliquer le retard, Invoxia indique avoir peaufiné son Smart Dog Collar en retravaillant le design qui semble plus robuste et facile à entretenir, mais aussi pour qu'il soit plus largement compatible, notamment les chiens de petite et moyenne taille. De plus, outre son poids allégé (155 g), le collier est désormais résistant à l'eau et à la poussière.

Mais surtout, Invoxia a annoncé au Consumer Electronics Show 2023 l'ajoute d'une technologie avancée de suivi du cœur, équivalent aux électrocardiogrammes humains, dixit la marque.



Grâce à des capteurs et à l'intelligence artificielle, le collier peut suivre et surveiller les fonctions vitales et l'activité respiratoire et cardiaque d'un chien afin de fournir un aperçu à 360 degrés de sa santé, de son bien-être et de ses allées et venues.



Des spécialistes vétérinaires ont participé au développement du collier. Il capture et traite les données de santé par le biais de capteurs radar miniaturisés, d'accéléromètres et d'une IA de pointe à l'intérieur du collier pour mesurer les mouvements, les fréquences respiratoires et cardiaques, ce qui serait impossible sans électrodes inconfortables.

Grâce à une technologie exclusive appelée Heartprint, il fournit une représentation visuelle en 2D du système cardio-pulmonaire du chien par le biais de mesures continues. Il contient des informations précieuses sur l'état du cœur qui change en fonction du stress, de la douleur, des niveaux de tonus et anomalies cardiaques.



La signature de l'empreinte cardiaque, comme un ECG, fournit des informations sur le rythme de chaque battement de cœur et permet de détecter et d'analyser diverses formes d'arythmie et d'autres anomalies dans le rythme des battements au repos.



Outre la mesure des signes vitaux, le collier comprend une fonction de localisation et de suivi du comportement et de l'activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est équipé pour cela du Wi-Fi et du Bluetooth. Malheureusement, tout cela à un coût et le prix a fait un bon de 70 euros en un an en passant de 99 € à 169 €. En revanche, l'abonnement qui lui est associé a été revu à la baisse, à 8,25 €.



Le Smart Dog Collar sera vendu sur la boutique Amazon de la marque.



Télécharger l'app gratuite Invoxia GPS

