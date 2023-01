Selon le NLRB, Cook a violé les droits des travailleurs

Pour la deuxième fois en un an, le NLRB accuse Apple d'avoir enfreint les lois du code du travail aux USA. Cette fois-ci, c'est le mail envoyé par Tim Cook en novembre 2021 qui pose un problème. Explications.

Un mail jugé comme un spam par le NLRB

D'après une déclaration du National Labor Relations Board (NLRB), agence indépendante du gouvernement fédéral américain, Apple a violé les lois américaines du travail en novembre 2021.



À cette époque-là, Tim Cook a envoyé un mail à tous ses employés pour les prévenir qu'il était formellement interdit de faire fuiter des informations confidentielles sur l'entreprise. Un mail dans lequel le PDG d'Apple a affirmé que les personnes concernées "n'appartiennent pas à l'entreprise" et qu'il ferait tout son possible pour les identifier. Un passage fort qui peut être interprété comme une menace.



Pour le NLRB, cette déclaration n'est pas tolérable et n'entre pas dans le code du droit du travail américain. Pour rappel, la fuite d'infos ne concernait pas les produits de la marque, mais la réunion sur la gestion du COVID en interne, l'équité salariale ou encore le télétravail. Des sujets tous plus brûlants les uns que les autres.



En conséquence, il est demandé à Tim Cook et ses équipes de discuter avec le NLRB pour trouver un accord et éviter une plainte. À noter que cet organisme n'a pas le pouvoir de sanctionner directement les entreprises, mais à une parole forte auprès des juges du droit administratif.

Extrait du mail envoyé par Cook à ses équipes :

Je vous écris aujourd'hui parce que j'ai entendu dire que beaucoup d'entre vous étaient incroyablement frustrés de voir le contenu de la réunion fuiter aux journalistes. Je veux que vous sachiez que je partage votre frustration. Ces opportunités de se connecter en équipe sont vraiment importantes. Mais cela ne fonctionne que si nous pouvons croire que le contenu restera au sein d'Apple.



Je tiens à vous rassurer sur le fait que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour identifier ceux qui ont agi de la sorte. Comme vous le savez, nous ne tolérons pas la divulgation d'informations confidentielles, qu'il s'agisse de propriété intellectuelle du produit ou des détails d'une réunion confidentielle.



Nous savons que les fuites constituent un petit nombre de personnes. Nous savons également que les personnes qui divulguent des informations confidentielles n'ont pas leur place ici.

Via