Un rapport alerte sur l'utilisation des AirTags pour les chiens

Officiellement, l'AirTag est censé être utilisé pour retrouver la télécommande de sa TV, le jouet de notre enfant, les clés de sa voiture et de sa maison... Pour faire simple, pour retrouver n'importe quel objet qu'on a tendance à égarer au quotidien. Cependant, l'AirTag est aujourd'hui très utilisé pour ne pas perdre son animal de compagnie. Beaucoup de clients ont déjà placé un AirTag sur le collier de leur chat ou chien, si pour le premier, cela est plutôt une bonne idée, pour le second... Ce n'est clairement pas l'idée du siècle !

L'AirTag dangereux pour les chiens ?

Dans un récent rapport du Wall Street Journal, on peut apercevoir un témoignage inquiétant au sujet de l'utilisation de l'AirTag sur le collier d'un chien. Colin Mortimer, un propriétaire de chien, a signalé au journal américain que l'AirTag de son chien Sophie avait disparu du jour au lendemain. Avec l'aide de l'application Localiser préinstallée sur iOS, il a pu identifier l’emplacement du traqueur d'objet d'Apple très facilement. Colin Mortimer a été particulièrement surpris, car il a retrouvé l'AirTag... Dans l'estomac de Sassy, son deuxième chien !



En jouant, l'AirTag a dû être arraché du collier du chien Sophie puis a été avalé par le second chien qui a probablement confondu l'AirTag avec une friandise. Le traqueur d'objet d'Apple est très petit, il fait la taille d'une pièce de 2€, il ne représente pas vraiment de danger pour un chat, mais ce n'est pas la même situation pour un chien qui est capable d’ingurgiter de plus gros objets.

Le Wall Street Journal s'est intéressé aux autres cas après le témoignage de Colin Mortimer. Une simple recherche sur internet et sur les réseaux sociaux permet de voir que ce phénomène est bien plus courant qu'on le croit. Un AirTag mal attaché et qui tombe se retrouve très souvent dans l'estomac des chiens.

Le problème qui se présente après, c'est que soit l'AirTag est évacué par les selles du chien et tout rentre dans l'ordre sans que l'animal s'en rende compte ou soit une intervention chirurgicale est nécessaire.



En effet, certaines histoires qu'on peut apercevoir en ligne montrent que certains propriétaires de chien ont dû emmener leur animal de compagnie au vétérinaire afin de faire sortir l'AirTag. Le traqueur d'objet d'Apple provoquait des douleurs dans l'estomac ou encore des vomissements répétitifs. Les AirTags ayant été créés pour traquer des objets plutôt que des êtres vivants, Apple déconseille de les utiliser pour suivre des enfants ou des animaux domestiques.



La tendance des AirTags pour surveiller des chiens et chats vient essentiellement des accessoiristes qui ont rapidement compris qu'il y avait un "business" à se faire en vendant des colliers permettant d'accrocher un AirTag.

This dog came to AMC's ER after ingesting a foreign object. 🔎 Can you tell what he ate based on this x-ray?



⬇️ Guess in the comments and we will reveal the answer tomorrow!



(The object was endoscopically removed and the pup is feeling better. 😌) pic.twitter.com/B9XlYEWpAa — The Schwarzman Animal Medical Center (@amcny) June 30, 2022

Two rounds of hydrogen peroxide later…it’s up



Props to @Apple it still works! pic.twitter.com/E7cx1FOfiT — Colin Mortimer 🌐 (@colinmort) September 20, 2022

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.