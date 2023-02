Il perd son portefeuille avec un AirTag dans l'avion et le voit aller dans 35 villes

L'AirTag est un traqueur d'objet fantastique, à moins de 40€, il devient possible de suivre vos objets partout dans le monde grâce au réseau Localiser qui se sert des iPhone, iPad et Mac pour communiquer la position précise de votre objet. John Lewis, un client d'American Airlines vient de vivre une expérience surprenante avec l'AirTag de son portefeuille qu'il avait égaré.

Comme des millions de personnes, John Lewis a tendance à perdre un peu trop souvent ses effets personnels. Pour résoudre ce problème, Lewis s'est laissé tenter par l'AirTag, l'homme a été séduit par les promesses d'Apple qui assure permettre de retrouver ses affaires grâce aux iPhone, iPad et Mac en circulation partout dans le monde.



John Lewis avait pris il y a quelques semaines un avion d'American Airlines, il devait se rendre à son lieu de vacances, mais tout ne s'est pas passé comme prévu... Arrivé à destination, Lewis va se rendre compte qu'il a oublié dans l'avion son portefeuille avec de l'argent et plusieurs cartes bancaires.

Malheureusement, il s'en rend compte trop tard, car l'avion est déjà reparti vers une autre destination avec son portefeuille à l'intérieur. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que le portefeuille de John Lewis possède un AirTag, ce qui va inciter le voyageur à contacter le service client de la compagnie aérienne avec un petit espoir.



Face à un manque de réactivité d'American Airlines, le client va suivre pendant plusieurs jours l'activité de son portefeuille, celui-ci va parcourir... 35 villes ! À chaque fois, la position est communiquée, car un appareil Apple compatible se trouve dans l'avion à quelques mètres du traqueur d'objet.

Finalement, la compagnie aérienne va décider d'envoyer une équipe là où John Lewis affirme que son portefeuille se trouve. Cependant, il n'y a que l'AirTag qui va être retrouvé, le portefeuille lui a été volé par un passager qui en a profité pour dérober le contenu de celui-ci. Le voleur semble avoir été malin, car il a remarqué l'AirTag et s'est dit que s'il prenait le portefeuille avec le traqueur d'objet, cela conduirait rapidement le propriétaire vers son adresse personnelle !



Même s'il n'a pas récupéré son portefeuille, John Lewis a tenu à remercier le service client d'American Airlines pour avoir pris au sérieux son signalement et avoir envoyé une équipe dans l'avion où il avait égaré son portefeuille. De son côté, Lewis a demandé à son établissement bancaire de bloquer l'ensemble de ses cartes bancaires afin qu'elles ne puissent pas être utilisées par le voleur.

@AmericanAir come on now… help your boy out. I only fly with you and you treat me like you don’t even know me 🤷🏾‍♂️. Like I said, I know it’s not your fault that I left the wallet ( even though that flight was delayed over an hour so I was in a rush to sprint through the airport) pic.twitter.com/IV1jnrRkXG