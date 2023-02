L'utilitaire Transmission 4 est plus beau et plus rapide sur Mac

Le client torrent Transmission pour Mac vient de passer un nouveau cap, avec la version 4.0 avec une mise à jour 3.0 importante qui intervient près de trois ans après la dernière version 3. Avec plus de 1000 commits, la version 4 complètement réécrite en C++ propose une nouvelle interface, le support des liens BitTorrent v2 et surtout le natif des puces Apple Silicon MX.

Transmission 4.0 est disponible au téléchargement

Ce client gratuit qui permet de télécharger via les fameux torrents a donc été entièrement revu, pour le plus grand plaisir des utilisateurs.

Il s'agit d'une version majeure, tant en termes de numérotation que d'efforts ! Elle est en développement actif depuis plus d'un an et comporte une énorme liste de changements - plus de mille commits - depuis la version 3.00 de Transmission.

Voici quelques-unes des principales améliorations :

Efficacité des ressources - Utilisation de moins de mémoire et de moins de cycles CPU

Amélioration de la communauté - Les demandes de retrait sont bien accueillies et utilisées

Modernisation du code - Migration du C90 vers le C++ moderne.

Transmission est universel sur Mac, un seul binaire pour l'architecture Apple Silicon et Intel.

Efficacité des ressources

Le code a été largement profilé et amélioré pour corriger l'utilisation inefficace du code et de la mémoire. Par exemple, un test de stress consistant à lancer transmission-daemon avec 25 000 torrents est presque entièrement lié aux entrées/sorties, utilisant 50 % de cycles CPU et 70 % d'allocations mémoire en moins que dans Transmission 3.00.

Les interfaces graphiques de contrôle à distance (transmission-qt et transmission-web) utilisent désormais le mode "table" de l'API RPC, ce qui permet de réduire les charges utiles et l'utilisation de la bande passante.



Les charges utiles RPC sont désormais compressées à l'aide de libdeflate, une "bibliothèque fortement optimisée et nettement plus rapide que la bibliothèque zlib".

Communauté

Le projet est beaucoup plus réactif aux rapports de bogues et aux soumissions de code qu'il ne l'était dans le passé.

Il existe un nouveau groupe de contributeurs bénévoles qui travaillent sur Transmission !

La version 4.0.0 de Transmission comprend plus de 350 nouvelles contributions de la communauté (voir la section "Merci" ci-dessous et dans les versions bêta précédentes de la version 4.0.0) depuis la version 3.00 et accueille de nouveaux contributeurs.

La documentation a été déplacée dans le dossier transmission/transmission afin que les contributeurs puissent soumettre des PRs pour l'améliorer.

Modernisation du code

L'ensemble de la base de code a été migré de C vers C++. Au cours de ce processus, nous avons supprimé des milliers de lignes de code personnalisé et utilisé des outils C++ standard à la place. Le code du noyau a été réduit de 18 %. La base de code du noyau a été largement remaniée pour être plus facile à tester et à maintenir.

Le client GTK a été porté vers gtkmm.

Le client Web a été réécrit en JavaScript moderne et n'utilise plus jQuery. L'ensemble du paquet gzippé fait maintenant 68K.

Les tests unitaires ont été étendus et portés sur Google Test. Les constructions de Clang sanitizer sont exécutées pendant le CI.

La bibliothèque centrale est maintenant testée par fuzz.

Transmission utilise maintenant Sonarcloud, Coverity, LGTM, et l'analyse statique clang-tidy sur le nouveau code. Plusieurs centaines d'avertissements de code ont été corrigés par rapport à Transmission 3.00.

Nouvelles fonctionnalités

Prise en charge de l'utilisation des torrents BitTorrent v2 et des torrents hybrides. (La prise en charge de la création de torrents v2 et hybrides est prévue pour une prochaine version).

Les utilisateurs peuvent désormais définir des traqueurs " par défaut " qui peuvent être utilisés pour annoncer tous les torrents publics.

Les torrents nouvellement ajoutés peuvent commencer immédiatement et vérifier les morceaux à la demande, au lieu de nécessiter une vérification complète avant de pouvoir commencer l'ensemencement. (#2626)

Ajout d'une option pour omettre des informations potentiellement identifiantes (par exemple, l'agent utilisateur et la date de création) lors de la création de nouveaux torrents. (#3452)

Le client Web a été réécrit et prend désormais en charge l'utilisation mobile.

Lors de la création de nouveaux torrents, les utilisateurs peuvent maintenant spécifier la taille du morceau. (#3768, #3145, #2805)

Les listes de blocage IPv6 sont maintenant supportées. (#3835)

À noter que les développeurs ont déjà prévu de nombreux nouveautés à venir sur 2023. En tout cas, Transmission reste une application gratuite et open-source à retrouver sur Github. Il reste toujours le meilleur du genre grâce à sa légèreté, sa simplicité et désormais sa rapidité.



Disponible sur MacOS, Transmission l'est aussi sur toutes les distributions Linux et Windows. Allez voir le site officiel.