Jony Ive a dessiné l'emblème du couronnement du roi Charles III

Ive a été le directeur du design d'Apple de 1997 à 2019. Il a ensuite quitté son poste pour fonder LoveFrom avec son collègue designer Marc Newson. En 2021, LoveFrom a conçu le "Terra Carta Seal", un prix spécial que le roi Charles, qui était alors prince de Galles, décernait aux entreprises leaders dans la création de marchés durables. Une façon de lui rendre la pareille. Peu après son départ, la société américaine a signé avec Ive un contrat pluriannuel évalué à plus de 100 millions de dollars. Selon les termes du contrat, Apple était le principal client de LoveFrom, mais l'accord a pris fin l'année dernière. Ive a déclaré que son processus de conception chez LoveFrom était le même que chez Apple. Le logo d'Ive devrait être utilisé pour les événements du long week-end du couronnement au Royaume-Uni et dans le Commonwealth en mai.

L'image consultable sur le site royal représente des fleurs formant la forme de la couronne de saint Édouard, qui sera utilisée lors du couronnement. L'ancien proche de Steve Jobs a choisi des roses, des chardons, des jonquilles et des trèfles parce que ce sont les icônes de tout le Royaume-Uni. Il a tenté de transmettre "l'optimisme du printemps" et l'amour du roi pour la nature. Charles était en effet un précurseur en matière d'écologie. Il a longtemps été raillé, il était peut-être trop en avance sur son temps.

Le dernier projet de l'ancien chef du design d'Apple, le papa de l'iPod, de l'iPhone, de l'iPad et du Mac moderne, Sir Jony Ive, a quitté l'entreprise en 2019. Depuis, il enchaîne les collaborations prestigieuses. La dernière en date l'a amené à dessiner l'emblème officiel du couronnement du roi Charles III.

