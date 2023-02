Des sessions en direct avec des experts Apple pour l'App Store et Apple Podcasts

Promouvoir sa première application ou faire connaître son premier podcast est parfois une chose difficile, si on a beau avoir quelques stratégies en tête, on aimerait bien avoir les conseils et recommandations d'experts du secteur. Malheureusement, ces personnes qui savent tout sur l'exploitation des outils marketing de l'App Store et d'Apple Podcasts sont rarement dans notre entourage. Afin de faciliter l'apprentissage, Apple annonce des sessions gratuites avec des experts Apple Podcasts et de l'App Store.

Apple propose une nouvelle expérience

Dès le mois de février, Apple va proposer aux développeurs et créateurs de podcasts des sessions gratuites et en direct pour aider les professionnels à attirer de nouveaux utilisateurs et accélérer la popularité de leur contenu. Des experts minutieusement sélectionnés par Apple organiseront ces sessions disponibles plusieurs fois par semaine afin de convenir à l'emploi du temps des personnes qui souhaiteront y participer.



Les sessions seront entièrement virtuelles et n'auront pas de restrictions d'accès, c'est-à-dire qu'un développeur professionnel comme une personne qui a commencé le mois dernier pourront rejoindre les sessions en direct. La bonne nouvelle, c'est qu'Apple va proposer des sessions en plusieurs langues afin de s'adresser aussi aux développeurs qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais.

Pour les sessions liées à l'App Store, les participants pourront obtenir des techniques pour augmenter la quantité de téléchargements de leur application publiée sur l'App Store, avoir des stratégies marketing pour promouvoir leur app lors de l'arrivée d'une grosse mise à jour, optimiser et convaincre de souscrire des abonnements à renouvellement mensuel/annuel...



Apple a conscience que ce type de session en ligne peut permettre à certains développeurs d'accroitre la popularité de leurs applications et gagner plus d'argent si celle-ci offre une expérience payante.

Et pour Apple Podcasts ?

Comme pour l'App Store, les sessions des experts se concentreront essentiellement sur l'exploitation des outils et nouvelles fonctionnalités qui permettent aux créateurs de podcasts de faire évoluer leur podcast malgré la forte concurrence. Les experts aborderont aussi le sujet des abonnements qui offrent un revenu supplémentaire pour le créateur de contenu. Ils répondront à plusieurs questions du genre :

"Proposer un abonnement pour quel type d'épisode ?"

"Comment inciter les utilisateurs à souscrire à votre abonnement ?"

"Quel prix fixer pour votre abonnement ?"

"Comment configurer votre abonnement ?"



Les sessions pour participer aux sessions Apple Podcasts commenceront dès le 24 février, les inscriptions sont disponibles sur cette page.