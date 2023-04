Les casques de VR sont peu populaires chez les ados, Apple peut-il inverser la tendance ?

C'est un sacré challenge que s'apprête à relever Apple. Le géant californien va sortir prochainement un casque mélangeant une expérience de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Pourquoi un challenge ? Car Apple va arriver sur un marché où l'intérêt est faible et où il est indispensable d'inverser la tendance, une chose que n'a pas réussi à faire Meta et Sony.

4% des adolescents qui ont un casque VR l'utilisent réellement

Selon une récente étude de Piper Sandler, les adolescents qui possèdent un casque de réalité virtuelle à leur domicile sont peu nombreux à l'utiliser pour jouer, regarder des vidéos... Beaucoup des participants ont demandé à leurs parents un casque VR pour découvrir cette nouvelle technologie et "suivre" la mode qui va progressivement (mais trop lentement) vers une expérience de réalité virtuelle pour les jeux vidéos.



Sur 5600 adolescents qui ont été interrogés dans l'enquête de Piper Sandler, 29% ont exprimé détenir un casque VR qu'il soit récent ou d'ancienne génération. Sur la quantité de personnes qui ont répondu avoir un casque VR, seulement 4% ont déclaré l'utiliser quotidiennement comme il pourrait aller sur un ordinateur ou une tablette. La statistique monte légèrement quand il s'agit de la consommation hebdomadaire, 14% des participants ont affirmé en profiter au minimum 1 fois par semaine.

Un autre élément d'information qui ressort de l'étude est que les adolescents ne sont pas enthousiastes à l'égard des futures technologies AR/VR. Pour ce qui est de l'avenir, seuls 7% des jeunes interrogés ont indiqué qu'ils avaient l'intention de se procurer un casque, alors que 52% d'entre eux ne savaient pas trop quoi faire ou n'étaient pas intéressés par le sujet. Cela signifie que ceux qui possèdent actuellement un casque de réalité virtuelle ne sont pas impressionnés et que beaucoup d'autres qui n'en ont pas fait l'expérience n'ont pas envie d'aller plus loin.

Quels sont les objectifs d'Apple avec son casque VR ?

Avec le lancement de son casque AR/VR, Apple va arriver sur un marché où les consommateurs sont réticents à l'idée d'investir plusieurs centaines d'euros (voire plusieurs milliers) dans un casque VR qui n'est pas indispensable au quotidien.

Apple va devoir répondre de manière stratégique à plusieurs défis de taille pour s'imposer et apporter un enthousiasme en sa faveur sur le marché :

Faire en sorte que les consommateurs ne considèrent plus la réalité virtuelle et augmentée comme une "technologie de niche". Apple devra convaincre les consommateurs que son casque AR/VR en vaut la peine et qu'il est suffisamment différent de ceux déjà sur le marché.

les consommateurs que son casque AR/VR en vaut la peine et qu'il est suffisamment différent de ceux déjà sur le marché. Se faire une place sur un marché très concurrentiel. Apple va arriver devant des acteurs déjà bien installés et populaires, on pense par exemple à Meta , Sony ou encore HTC . Apple devra créer un design qui se distingue des autres casques et offrir des fonctionnalités inédites et exclusives qui offriront une expérience utilisateur unique pour se démarquer.

, ou encore . Apple devra créer un design qui se distingue des autres casques et offrir des fonctionnalités inédites et exclusives qui offriront une expérience utilisateur pour se démarquer. Trouver des développeurs prêts à s'investir sur le projet. Apple devra persuader les développeurs d'apporter des contenus attrayants pour créer un App Store aussi convaincant que sur iOS, iPadOS ou tvOS. La force du casque AR/VR d'Apple pourrait être des applications et jeux qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.

Parmi tous ces challenges, le plus difficile pour Apple sera probablement le prix. Récemment, Sony a commercialisé un PS VR 2 plus cher que la PlayStation 5, la réponse des consommateurs a été immédiate, beaucoup ont ignoré le nouveau casque de réalité virtuelle à cause du prix trop élevé.

Apple qui a une politique tarifaire bien plus agressive que celle de Sony devra donc calmer ses ardeurs au risque de faire fuir les jeunes consommateurs déjà peu enthousiastes envers la réalité virtuelle et la réalité augmentée.



Le problème qui se présentera pour Apple, c'est de trouver le juste équilibre entre le coût de fabrication, la marge de bénéfice et le prix de vente. On le sait, Apple est très friand des marges de bénéfices "abusives", on le voit sur tous les produits du catalogue en partant de l'iPhone jusqu'au Mac Pro. Avec son casque AR/VR, Apple devrait peut-être revoir sa marge de bénéfice à la baisse et c'est ça qui risque d'être le plus compliqué pour l'entreprise.



