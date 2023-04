De nombreux services Apple ne fonctionneront plus sur les anciennes versions comme iOS 11 etc

Comme on le dit souvent, les grandes applications distribuées sur l'App Store se doivent d'avancer dans leur développement. Malheureusement, cela se fait fréquemment aux dépens de la prise en charge des anciennes versions logicielles. Une indiscrétion pour le moins surprenante vient d'apparaître sur le compte Twitter d'un leaker bien connu dans le milieu.

Les services Apple vont devenir inaccessibles

Vous détenez un ancien appareil Apple qui n'a pas la possibilité de recevoir une mise à jour récente ? Attention à cette information, vous allez peut-être être concerné...

Selon le leaker @StellaFudge (qui a déjà fait ses preuves dans le passé), Apple se prépare à abandonner d'anciennes versions d'iOS, macOS, watchOS et tvOS pour plusieurs de ses services populaires. En effet, des mises à jour d'Apple Arcade, d'Apple TV, d'Apple Music, d'Apple News et de Fitness+ vont délaisser la prise en charge d'anciens OS.



Le procédé va être simple, si vous disposez d'un appareil compatible avec une mise à jour plus récente, Apple va tout faire pour vous inciter à mettre à jour votre iPhone afin que vous puissiez continuer à utiliser le service et conserver votre abonnement. Vous recevrez quelques jours avant l'abandon de votre appareil une notification indiquant que si vous souhaitez garder Apple Music (ou un autre), vous devrez mettre à jour votre appareil vers une mise à jour plus récente.

L'ensemble des services que vous voyez dans l'image ci-dessous sont concernés, sauf iCloud. Heureusement, Apple a réussi à maintenir l'accès à son service de cloud en ligne, ce qui aurait été fâcheux dans le cas contraire puisque les utilisateurs visés n'auraient plus eu accès à toutes leurs données stockées dans iCloud.



Le document interne dévoilé par @StellaFudge, on aperçoit que plusieurs systèmes d'exploitation sur différents produits Apple vont être touchés par cette disparition soudaine des services :

iOS 11 à iOS 11.2.6

watchOS 4 à watchOS 4.2.3

tvOS 11 à tvOS 11.2.6

macOS 10.13 à macOS 10.13.3

Malheureusement, Apple ne précise pas pourquoi du jour au lendemain certains services vont abandonner la prise en charge des OS cités ci-dessus. Toutefois, on imagine que cela est lié au développement des applications qui atteignent une certaine limite dans le support des anciennes versions logicielles.

À noter que le nombre de personnes qui sont encore sur iOS 11, watchOS 4, tvOS 11 et macOS 10 est vraiment minime dans le monde.



Dans le document qui a fuité, Apple a rappelé l'importance de mettre à jour ses appareils (tant que c'est possible) afin de maintenir pleinement l'accès aux services les plus essentiels, mais aussi pour avoir tous les correctifs de sécurité.