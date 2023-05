L'Italie autorise le retour de ChatGPT

Depuis 1 mois, les Italiens étaient obligés de passer par un VPN pour pouvoir continuer à utiliser ChatGPT. En effet, suite à une décision de l'autorité administrative chargée de protéger les données personnelles et la vie privée, l'intelligence artificielle d'OpenAI était strictement interdite en Italie pour des raisons de confidentialité. Aujourd'hui, OpenAI a réglé le problème et se retrouve à nouveau autorisé à proposer ChatGPT sur le sol italien.

ChatGPT sans VPN en Italie

Bonne nouvelle pour les utilisateurs italiens de ChatGPT, l'intelligence artificielle d'OpenAI est de retour depuis aujourd'hui dans tout le pays. La restriction qu'avaient appliquée les fournisseurs d'accès à internet n'est plus en vigueur et l'interaction avec l'IA est à nouveau possible. Pour rappel, la Garante per la protezione dei personali (l'équivalent de la CNIL en France) avait prononcé l'interdiction totale de ChatGPT dans tout le pays, estimant qu'il n'était pas normal qu'OpenAI exploite les données des internautes sans demander ni même informé les utilisateurs.



Afin de retrouver rapidement l'Italie, OpenAI s'est mieux conformé au RGPD, l'entreprise a mis en place :

Une explication claire sur l'utilisation des données récupérées

Un formulaire pour être exclu de la collecte des données

Une demande d'âge pour pouvoir parler à ChatGPT

Un formulaire pour demander la suppression des réponses erronées

Grâce à l'initiative de la Garante per la protezione dei personali, les Italiens savent maintenant ce que fait OpenAI avec les données récoltées et peuvent demander à ne plus participer à la collecte des données ou le regroupement d'informations. Cette approche n'est pas encore disponible en France et dans le reste du monde, toutefois, il y a fort à parier qu'OpenAI change rapidement sa politique dans le reste de l'Europe pour éviter de se retrouver confronter à une situation similaire.



En ce qui concerne l'âge, OpenAI est désormais tenu de réclamer l'âge à ses utilisateurs lors de la première utilisation. Si vous avez moins de 13 ans et que vous souhaitez utiliser ChatGPT, ce ne sera malheureusement pas possible. Même s'il n'y a pas de loi en vigueur dans le pays à propos de l'âge, OpenAI rejoint les géants des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Snapchat ou encore Twitter qui exige tous que vous ayez 13 ans minimum pour pouvoir créer un compte.



Dernière mesure citée ci-dessus, c'est la suppression des réponses erronées. Vous êtes un chef d'entreprise et vous avez remarqué que ChatGPT ne communique pas les bonnes informations à propos de la date de fondation de votre société, de la localisation de votre siège... ? Il est dorénavant possible en Italie de faire remonter l'information à OpenAI afin que les réponses incorrectes ne soient pas transmises à d'autres utilisateurs. Cette fonctionnalité très pratique devrait déjà être déployée dans le monde entier !