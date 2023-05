Web Roulette : une nouvelle façon de naviguer sur internet

Web Roulette est une application disponible sur l'App Store qui tente de réinventer la navigation web. En ajoutant nos sites préférés dans la liste, on peut rapidement passer de l'un à l'autre, uniquement avec un doigt. Un concept novateur qui a du potentiel comme vous allez pouvoir le constater.

Web Roulette : parcourir le web en toute simplicité

Web Roulette est une nouvelle application qui a pour objectif de simplifier la vie d'un utilisateur lorsqu'il navigue sur internet. Avec à son système repensé, il suffit d'ajouter un site web (iphonesoft.fr par exemple) dans la liste pour qu'il s'affiche dans la fameuse roulette.



Une fois sur l'application, il n'y a plus qu'à swiper de gauche à droite ou vice-versa pour passer d'un site à un autre. Plus besoin d'ouvrir plusieurs pages ou de retaper à chaque fois le nom du site en question. Le système de navigation est fluide et agréable, cela fait penser aux apps de rencontre mais sans pression 😅.

Pour vous faire une idée, le mieux reste d'essayer directement l'application qui est disponible gratuitement sur l'App Store. Espérons qu'elle soit fréquemment entretenue et mise à jour dans les mois et années à venir.



Comme axe d'amélioration, on peut pourquoi pas imaginer la possibilité de créer différentes roulettes pour passer rapidement de l'une à l'autre et ainsi trier les actualités par thème. Une roulette sport, une roulette tech, une roulette shopping et une roulette infos quotidiennes par exemple. Les plus fans d’entre vous pourront même créer une roulette Apple !

Télécharger l'app gratuite Web Roulette!