Le plus petit Apple Store du monde (50 m²) est en cours de rénovation

En général, les Apple Store sont réputés pour être beaux, grands, modernes et toujours situés à des emplacements stratégiques pour optimiser la fréquentation. Toutefois, il y a certains Apple Store qui font exception à la grande superficie, c'est le cas de l'Apple Coconut Point, un Apple Store qui se trouve dans la ville d'Estero en Floride.

Le plus petit Apple Store du monde est en rénovation

Pour ceux qui possèdent un logement supérieur à 50 m², vous pouvez vous dire que votre habitation est plus grande qu'un Apple Store aux États-Unis. En effet, l'Apple Coconut Point à Estero en Floride impressionne non pas par son architecture, mais par le fait qu'il ait une superficie toute petite, ce qui limite fortement la quantité de clients qui peuvent entrer. Pour la première fois depuis sa création, Apple a décidé d'apporter un vent de fraicheur à sa boutique, des rénovations sont en cours depuis le début du mois de juin.

Sur la page dédiée à l'Apple Store, Apple mentionne que des travaux sont en cours, on imagine qu'il y a des chances que la superficie augmente, mais aussi que le design de l'intérieur soit un peu plus d'actualité, car depuis son ouverture le 13 mars 2008, l'Apple Store Coconut Point n'a pas connu de grandes rénovations comme ont pu avoir d'autres Apple Store en Floride et dans le reste des États-Unis.



Dans ces rénovations en cours, Apple devrait également remplacer son logo lumineux en façade, celui-ci avait été dégradé suite au passage de l'ouragan Ian qui avait fait énormément de dégâts dans la ville d'Estero.



