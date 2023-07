Linn Sondek LP12, la table de mixage de luxe signée Jony Ive (ex-Apple)

Sir Jony Ive, l'ancien responsable du design chez Apple pendant près de 20 ans, a révélé son dernier projet : une collaboration avec la marque audio britannique Linn pour créer une édition spéciale du tourne-disque Sondek LP12 à l'occasion de son 50e anniversaire.



Un projet passion pour Jony Ive

Ce tourne-disque de luxe, d'une valeur de près de 60 000 dollars, marque la première incursion d'Ive dans un projet matériel en dehors d'Apple depuis son départ de l'entreprise en 2019 pour fonder la société de design LoveFrom, aux côtés de quatre autres collègues.

Ce produit audio haut de gamme présente de nombreuses caractéristiques emblématiques des créations d'Ive, avec ses bords en aluminium lissé, ses formes circulaires et son esthétique neutre et minimaliste.



Dans l'article de Fast Company, Ive a exprimé son attachement à la musique et a expliqué qu'il avait possédé plusieurs produits Linn au fil des ans, soulignant l'importance profonde de la musique pour lui.

Vous pouvez donc imaginer, je pense que le premier lecteur de musique conséquent que j'ai conçu était le premier iPod, et cela a commencé un voyage de plusieurs générations d'iPod, et de multiples AirPods et accessoires de musique. Je me sens vraiment chanceux d'avoir bouclé la boucle... tant d'années après ma première visite à l'usine.

Ive décrit le LP12-50 comme "un projet très doux et modeste pour nous, qui était vraiment motivé par notre amour et notre respect pour Linn". En effet, LoveFrom a réalisé le travail bénévolement et n'a aucun contrat ou autre arrangement financier avec la société.



"Il y a un pourcentage substantiel de notre travail que nous faisons purement pour l'amour de le faire", a déclaré Ive, qui a noté que l'entreprise de design s'appuie sur ses contrats à long terme avec des entreprises comme Airbnb et Ferrari pour gagner de l'argent.



Depuis qu'ils ont quitté Apple pour fonder LoveFrom, Ive et son collègue Marc Newson ont conçu une police de caractères, un emblème pour le couronnement du roi Charles III et un nez de clown rouge pour l'organisation caritative britannique Comic Relief.



Apple a déclaré en 2019 qu'Ive continuerait à participer à la conception chez Apple et qu'elle serait l'un des principaux clients de LoveFrom. Par exemple, Ive aurait participé à la création de l'iMac 2021. On ne sait pas si Ive a contribué au Vision Pro, le tout dernier produit de la marque.