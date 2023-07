TikTok supprime le mot de passe avec le support des Passkeys

Ce matin, TikTok a annoncé l'introduction de la prise en charge des passkeys, offrant ainsi une méthode de connexion plus simple et surtout plus sécurisée aux utilisateurs du très populaire réseau social ayant fait fortune grâce à ses vidéos en format court. Apple a intégré les passkeys avec le lancement d'iOS 16, et ils sont également disponibles dans iPadOS 16.1 et les versions ultérieures, ainsi que dans macOS 13 Ventura sur les Mac.

TikTok est plus sécurisé que jamais

Si vous aviez raté la présentation des passkeys, il s'agit d'une norme industrielle développée par la FIDO Alliance et le World Wide Web Consortium, de sorte que l'intégration des passkeys de TikTok fonctionnera sur les appareils Apple ainsi que sur d'autres appareils qui prennent en charge la fonctionnalité, ce qui comprend aussi les Android.

Les passkeys offrent à la fois une facilité d'utilisation et une sécurité accrue par rapport aux mots de passe. Ils permettent aux utilisateurs de se connecter à des applications et des sites de la même manière qu'ils déverrouillent leur appareil, en utilisant des empreintes digitales, des scans faciaux ou des codes PIN classiques.



Les applications utilisant des passkeys, y compris TikTok, n'ont pas accès aux données biométriques utilisées lors du processus d'authentification sur les appareils iOS, et elles ne peuvent pas les traiter. Toutes les données biométriques d'authentification restent sur les appareils des utilisateurs, en local. De plus, les passkeys sont résistants aux attaques en ligne telles que le phishing, ce qui les rend plus sécurisés que les codes à usage unique envoyés par SMS.



Les passkeys sur les appareils iOS et Mac se synchronisent avec le trousseau iCloud pour des raisons de sécurité, et les connexions sont authentifiées par Face ID ou Touch ID (ou le code en dernier ressort). Cela protège votre compte contre le verrouillage en cas de perte de vos appareils et facilite le passage d'un appareil à un autre. Il est également recommandé d'activer l'authentification à deux facteurs pour un identifiant Apple.

TikTok a annoncé le déploiement progressif des passkeys pour les utilisateurs iOS en Asie, en Afrique, en Australie et en Amérique du Sud à partir de ce mois-ci. Ils prévoient d'étendre la disponibilité géographique et les systèmes d'exploitation au fil du temps. Les utilisateurs de TikTok qui ont accès à cette option peuvent l'activer en accédant à leur profil, puis en se rendant dans les "Paramètres et confidentialité" de l'application. À partir de là, ils peuvent accéder à l'option "Compte" et sélectionner "Clé iCloud" pour configurer leur clé sécurisée.

