Apple at Work : Apple ajoute une section de sécurité à son site dédié aux entreprises

Que ce soit pour les particuliers, les professionnels ou les entreprises, Apple accorde une importance toute particulière à la sécurité. Le géant californien a fourni beaucoup d'avancées dans ses protocoles de sécurité, un atout majeur pour les entreprises qui cherchent en permanence à se protéger contre les cyberattaques toujours plus nombreuses avec le temps !

Une nouvelle section de sécurité pour expliquer toutes les évolutions aux entreprises

Apple a récemment introduit une nouvelle section dédiée à la sécurité sur son site Web destiné aux entreprises. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne "Apple at Work" de la société qui vise à mettre en avant ses efforts constants pour garantir la sécurité et la confidentialité des données de ses utilisateurs. Le design de cette nouvelle section reflète la philosophie esthétique propre à Apple, avec des animations et des graphismes soignés. Cependant, au-delà de l'aspect visuel, le contenu de cette page est essentiellement axé sur les fonctionnalités de sécurité intégrées aux appareils et logiciels d'Apple.



La société affirme auprès des entreprises que sa priorité est de créer des produits sécurisés dès leur conception en introduisant des "caractéristiques de pointe" qui permettent une protection optimale des données et du matériel. Parmi les fonctionnalités, on retrouve les célèbres Face ID et Touch ID, qui offrent des méthodes d'authentification biométriques fiables pour les utilisateurs. La technologie Find My, qui permet de localiser facilement un appareil égaré ou volé, est également mise en avant sur le site.

Parmi les autres caractéristiques vantées par Apple, on identifie les mises à jour logicielles automatiques qui garantissent que les appareils sont toujours équipés des dernières protections en matière de sécurité. Apple parle aussi démarrage sécurisé, une fonctionnalité qui assure que l'intégrité du système n'est pas compromise au moment du lancement de l’appareil. La société promut ses propres puces Apple Silicon qui sont conçues spécifiquement pour offrir des performances élevées tout en protégeant les données des utilisateurs.



Linda Jojo, vice-présidente exécutive et chef de la clientèle chez United Airlines, a exprimé son soutien à l'approche d'Apple en matière de sécurité :

L'une des caractéristiques vraiment importantes des produits Apple est que la confidentialité et la sécurité sont en fait intégrées dans le produit lui-même. Ils ne sont pas une réflexion après coup, c'est quelque chose que nous apprécions beaucoup.

Retrouvez la page sécurité pour les entreprises sur le site web d'Apple.