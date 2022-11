Epic riposte à la défense d'Apple sur la sécurité d'iOS en cour d'appel

Le jugement rendu l'année dernière par Epic Games contre Apple a laissé les deux parties mécontentes de l'issue, chacune déposant son propre appel. La première audience d'appel a eu lieu lundi, et l'intention et l'effet de l'écosystème Apple - alias le "jardin clos d'Apple" - a été la question centrale débattue.



Apple a fait valoir que l'écosystème est conçu pour protéger les utilisateurs d'iPhone contre les logiciels malveillants et les escroqueries, tandis qu'Epic a argumenté que le constructeur américain a simplement peur de la concurrence...

Historique entre Apple et Epic Games

Epic Games a poursuivi Apple pour ne pas l'avoir autorisé à utiliser sa propre plateforme de paiement au lieu des achats in-app via l'App Store. L'histoire a commencé lorsqu'Apple a supprimé le jeu Fortnite de l'App Store, après avoir détecté un système de paiement tiers dans l'app, flouant ainsi le constructeur américain de sa commission de 30%.



Après des mois de procédure, le tribunal a statué qu'Apple devait permettre aux développeurs d'orienter les utilisateurs d'applications vers des plateformes de paiement externes, mais a conclu que la société ne remplissait pas les critères légaux pour être considérée comme un monopole - et qu'elle n'était donc pas tenue d'autoriser des boutiques d'applications concurrentes pour les applications iOS. Apple et Epic Games ont tous deux fait appel sur différents aspects de la décision.



Epic fait appel de la décision selon laquelle l'App Store n'est pas un monopole, en faisant valoir qu'il n'existe pas d'autre moyen pour les développeurs de vendre des applications iPhone que par l'intermédiaire d'Apple. De son côté, le fabricant de l'iPhone a fait appel en expliquant que le tribunal a commis une erreur de droit en examinant la question de l'anti-basculement.

La division antitrust du ministère de la justice a déposé ce que l'on appelle un mémoire d'amicus curiae, c'est-à-dire une déclaration émanant d'une partie non impliquée et destinée à aider le tribunal à prendre la bonne décision. Bien que techniquement neutre et qualifiée de "ne soutenant aucune des parties", l'implication du DOJ favorise l'argument d'Epic selon lequel Apple exerce un contrôle monopolistique sur le marché des applications iOS.

En outre, les procureurs généraux de 35 États américains ont également uni leurs forces pour soumettre un mémoire d'amicus curiae qui soutient à nouveau qu'Apple a des pouvoirs monopolistiques.

L'écosystème fermé d'Apple

Notre confrère d'Arstechnica rapporte que l'objectif et l'intention du jardin clos d'Apple - dont l'App Store est un élément clé - étaient au cœur des arguments contradictoires.

Pour défendre la position d'Apple, l'avocat Mark Perry a fait valoir que les restrictions imposées par la société à la distribution des applications iOS ont été mises en place dès le départ pour protéger les utilisateurs d'iPhone. Sur la base de son expérience en matière de gestion de la sécurité des logiciels et de la vie privée sur Mac, Apple a décidé qu'elle "ne voulait pas que le téléphone soit comme un ordinateur. Les ordinateurs sont bogués, ils tombent en panne, ils ont des problèmes. Ils voulaient que le téléphone soit meilleur".

L'avocat Mark Perry a déclaré que l'App Store protégeait les propriétaires d'iPhone contre "les fraudeurs, les pornographes, les pirates, les logiciels malveillants, les logiciels espions et les gouvernements étrangers".



Apple a reconnu que l'App Store créait des "effets anticoncurrentiels mineurs", mais a déclaré que les problèmes de sécurité l'emportaient sur ceux-ci.

Du point de vue d'Epic, cependant, la justification de la sécurité pour les politiques de l'App Store d'Apple n'est rien de plus qu'une "excuse pour supprimer toute concurrence" sur le marché des transactions d'applications iOS. Selon Tom Goldstein, avocat d'Epic, cette excuse permet à Apple d'engranger des dizaines de milliards de dollars de "profits superconcurrentiels" sur un milliard d'utilisateurs d'iPhone.



Goldstein a admis qu'Apple devrait être autorisée à offrir son App Store "jardin clos" et pourrait même inciter les utilisateurs à profiter de ses protections vantées en matière de sécurité et de confidentialité. Ce qu'Apple ne devrait pas être autorisé à faire, selon Goldstein, c'est d'utiliser "le contrat et la technologie" pour "ne même pas permettre une alternative compétitive" à cet App Store sur les iPhones.

Des magasins d'applications concurrents pourraient non seulement offrir plus de possibilités aux développeurs et aux consommateurs, mais aussi accroître la sécurité. Epic a donné l'exemple d'une hypothétique boutique d'applications gérée par Disney, qui pourrait sévir encore davantage contre les contenus douteux. Les propriétaires d'iPhone devraient, selon M. Goldstein, être libres de choisir la boutique qui répond le mieux à leurs besoins.

Résultat en 2023

In fine, les juges n'ont pas été plus convaincus par l'un ou l'autre des arguments, posant des questions pointues à Apple et Epic.



Ils vont maintenant examiner les arguments plus en profondeur et rendre une décision finale dans le courant de l'année prochaine. Aucune date n'a filtrée, tout comme le résultat possible.